مسلحون يختطفون محامي في عدن وأسرتة تناشد النائب العام

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اخطفت عناصر أمنية، المحامي "علي حلبوب" من منزله، في العاصمة المؤقتة عدن، وأدخلته السجن ومن عنه الدواء والتواصل.
وقال عبدالرحمن حلبوب، وهو نجل المحامي، في بلاغ للنائب العام، إن شرطة البريقة، قامت بحبس والده المحامي "علي حلبوب" وسحب بطاقة المحاماه وأدويته حق السكر ومنعه من الاتصال بنقابه المحامين.
وأضاف أن الحالة الصحية لوالده تدهورت نتيجة منع الأدوية عنه وإضرابه عن الطعام. وناشد نجل المحامي حلبوب، النائب العام بالتحقيق مع شرطة البريقة ومنع التجاوزات غير القانونية، وانقاد حياة والده.