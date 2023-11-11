ائتلاف السلطة القضائية تعلن إنهاء إضراب المحاكم اعتبارًا من غدا

السبت 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن ائتلاف السلطة القضائية، إنهاء إضراب المحاكم اعتبارًا من غدا الأحد.

وقال ائتلاف السلطة القضائية إن إنهاء إضراب المحاكم جاء بعد اعتماد مجلس القضاء الأعلى مبلغ 60 ألفا للقضاة و 40 ألفا للموظفين كبدل سكن، وفتح مكتب بمجلس القضاء الأعلى للرعاية الصحية.

واعتبر البيان ما تحقق نصرا للقضاة والموظفين في المحاكم"، داعيًا جميع القضاة والموظفين للعودة إلى العمل، شاكرًا إياهم على الإستجابة لنداء الإضراب الشامل في 19 يونيو، وللإضراب الجزئي منذ 12 سبتمبر.