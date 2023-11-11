بعد معركة دبلوماسية..اليمن تنجح باعتماد قرار لإدانة إسرائيل في اليونسكو

السبت 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نجحت المجموعة العربية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) برئاسة اليمن في إقرار مشروع قرار تقدمت به للمنظمة، بخصوص الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لعمليات إبادة ممنهجة، وذلك بعد معركة دبلوماسية استمرت لأيام داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

وقال مندوب اليمن لدى اليونسكو محمد جميح إنه "بعد معركة دبلوماسية استمرت لأيام داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة نجحت المجموعة العربية لدى اليونسكو برئاسة اليمن في إقرار مشروع قرار تقدمت به للمنظمة، بخصوص الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لعمليات إبادة ممنهجة".

وطالب القرار بالوقف الفوري لجميع الهجمات على الفلسطينيين، ولا سيّما على الأطفال والنساء والشباب والمعلمين وسائر العاملين في مجال التربية والتعليم، ووقف الهجمات على المؤسسات التعليمية الفلسطينية وإلحاق الضرر بها.

وشدد القرار على ضرورة إرسال مساعدات عاجلة وتبني استراتيجية شاملة لحصر الأضرار وإنشاء حساب خاص لبناء ما دمره الاحتلال.

وأكد القرار على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية التراث الثقافي في قطاع غزة من التعرض للمزيد من الأذى والضرر امتثالاً لأحكام اتفاقيات اليونسكو ذات العلاقة.

وصوت مع القرار 95 دولة وعارضته 8 دول وامتنعت 34 دولة عن التصويت.

ورحبت المجموعة العربية باعتماد المنظمة مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة تحت عنوان: "تأثير وعواقب الوضع الراهن في فلسطين، فيما يخص جميع جوانب عمل منظمة اليونسكو"، بتصويت أغلبية الدول الأعضاء.

وأعربت المجموعة العربية عن شكرها جميع الدول التي شاركت في تقديم القرار والدول التي دعمت عرض القرار وكذا الدول التي صوتت لصالح القرار، لأنها انحازت لمبادئ اليونسكو والاتفاقيات والقوانين الدولية.