قيادي حوثي يقتل زوجته رميا بالرصاص في بيت والدها بالجوف

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أقدم قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية، على قتل زوجته رميا بالرصاص في منزل أسرتها في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).
وقالت مصادر محلية وإعلامية، إن القيادي الحوثي في مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف، (عبدالإله سلمان)، أقدم، أمس الأول، على قتل زوجته بالرصاص الحي في منزل والدها. وأضافت المصادر أن الحادثة جاءت بعد أن قامت الزوجة بطلب الطلاق من زوجها (القيادي الحوثي) عبر المحكمة وذلك على إثر خلافات بينهما.
وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي، اقتحم منزل أسرة الزوجة وأفرغ في جسد زوجته ورأسها عدة طلقات أودت بحياتها على الفور، في حادثة أثارت حالة استياء واسعة في وسع الأهالي.
ورصدت تقارير حقوقية مقتل وإصابة المئات من المدنيين على يد أقاربهم من القيادات والعناصر الحوثية، مرجحين أن تكون تلك الجرائم نتيجة لعمليات الشحن الطائفية التي يتلقونها في الدورات التي تقيمها المليشيات الحوثية، فضلاً عن تعاطيهم لمواد مخدرة.