عاجل: الرئيس الايراني لأول مرة في الرياض.. ماذا قال في القمة الطارئة؟

السبت 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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عاجل | الرئيس الإيراني من قمة الرياض: نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا وحاسما بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية

◾️ | الرئيس الإيراني: من شأن منظمة التعاون الإسلامي أداء دور صحيح يجسد معاني الوحدة والانسجام

◾️ | الرئيس الإيراني: نجتمع اليوم بالنيابة عن الأمة الإسلامية لنجدة الشعب الفلسطيني

◾️ | الرئيس الإيراني: اليوم يوم تاريخي للدفاع عن المسجد الأقصى

◾️ | الرئيس الإيراني: التظاهرات المليونية في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الدفاع عن فلسطين في ضمير الشعوب

◾️ | الرئيس الإيراني: غزة باتت أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له

◾️ | الرئيس الإيراني: الكيان الصهيوني ينتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه الشامل على غزة

◾️ | الرئيس الإيراني: قتل المدنيين وقصف المستشفيات من مظاهر الجرائم الإسرائيلية في غزة

◾️ | الرئيس الإيراني: لدينا مسؤولية أمام الله تجاه ما يحدث في غزة

◾️ | الرئيس الإيراني: على الجميع اليوم أن يحددوا في أي صف يقفون

عاجل | الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في جرائمها

◾️ | الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة تفضل الكيان الصهيوني على حياة آلاف المظلومين

◾️ | الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة تشجع الكيان الصهيوني على إجرامه

◾️ | الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة دخلت الحرب عمليا لصالح إسرائيل

◾️ | الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة تفسح المجال لإسرائيل للمزيد من القتل وسفك الدماء

◾️ | الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة ترسل شحنات سلاح كبيرة لإسرائيل بشكل يومي

◾️ | الرئيس الإيراني: أسوأ دور في الحرب على غزة هو الدور الأمريكي

◾️ | الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة تبطل مفعول جميع المنظمات الدولية

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عاجل | الرئيس الإيراني: قيام الكيان القاتل في العالم الإسلامي يهدف لتعزيز سيطرة الدول المستبدة على المنطقة

عاجل | الرئيس الإيراني: أتمنى أن يسفر اجتماعنا اليوم عن إصدار قرار لصالح الشعب الفلسطيني

عاجل | الرئيس الإيراني: أهم خطوة اليوم هي وقف إطلاق النار

عاجل | الرئيس الإيراني: نطالب برفع شامل للحصار عن قطاع غزة وفتح معبر #رفح دون قيود أو شروط

عاجل | الرئيس الإيراني: علينا أن نطالب بخروج الكيان الصهيوني من غزة بشكل عاجل

عاجل | الرئيس الإيراني: على جميع الدول بما فيها الإسلامية توفير الأمن للفلسطينيين في المناطق المحتلة

عاجل | الرئيس الإيراني: تنبغي مقاطعة التجارة والتعاون مع الكيان الصهيوني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية

عاجل | الرئيس الإيراني: نطالب بتشكيل محكمة دولية للصهيونيين والأمريكيين المشاركين في عمليات القتل في غزة

عاجل | الرئيس الإيراني: على الدول الإسلامية تسليح الشعب الفلسطيني

عاجل | الرئيس الإيراني: الحل المستدام هو إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر

عاجل | الرئيس الإيراني: مرور الوقت لا يفيد الشرعية وعلينا التصدي لإسرائيل والحل الوحيد هو المقاومة

عاجل | الرئيس الإيراني: نحيي الشعب الفلسطيني المقاوم ونقبل أيادي المقاومة

عاجل | الرئيس الإيراني: علينا أن نلفت الانتباه إلى برنامج إسرائيل النووي

عاجل | الرئيس الإيراني: المقاومة حققت مكاسب كبيرة لفلسطين

عاجل | الرئيس الإيراني: الشعوب المسلمة تعتبر ما يجري أمرا مخزيا لها

عاجل | الرئيس الإيراني: إذا لم يسفر اجتماعنا اليوم عن اتخاذ خطوات سيؤدي ذلك إلى خيبة أمل لدى الشعوب الإسلامية

عاجل | الرئيس الإيراني: المستقبل للمقاومة والشعب الفلسطيني هو البطل الحقيقي والقدس لنا والنصر لنا