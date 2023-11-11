حماس توجه بيان عاجل للزعماء المجتمعون في قمة الرياض عاجل: الرئيس الايراني لأول مرة في الرياض.. ماذا قال في القمة الطارئة؟ ملخص ما قاله الرئيس الفلسطيني أمام القمة الطارئة في الرياض عاجل: ملخص كلمة الرئيس التركي في قمة الرياض الطارئة حول غزة عاجل: أبرز ما جاء في كلمة ولي العهد السعودي في افتتاح القمة الطارئة بشأن غزة قائد وحدة دبابات الإسرائيلي يكشف خفايا المعارك وتوغل داخل غزة العفو الدولية تعلن عن تجميع مليون توقيع للمطالبِة بوقف الحرب في غزة وقتل المدنيين الطيران الإسرائيلي يقصف 50 شهيداً داخل مدرسة في غزة قصف جنوني وصادم وغير مسبوق على مستشفى الشفاء بغزة.. و أكثر من 100 جثة ملقاة أمامه لكشف خسرت أميركا بدعمها لحرب غزة؟..هناك برقيّات أميركية تُجيب على ذلك
عاجل | الرئيس الإيراني من قمة الرياض: نريد أن نتخذ قرارا تاريخيا وحاسما بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية
◾️ | الرئيس الإيراني: من شأن منظمة التعاون الإسلامي أداء دور صحيح يجسد معاني الوحدة والانسجام
◾️ | الرئيس الإيراني: نجتمع اليوم بالنيابة عن الأمة الإسلامية لنجدة الشعب الفلسطيني
◾️ | الرئيس الإيراني: اليوم يوم تاريخي للدفاع عن المسجد الأقصى
◾️ | الرئيس الإيراني: التظاهرات المليونية في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الدفاع عن فلسطين في ضمير الشعوب
◾️ | الرئيس الإيراني: غزة باتت أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له
◾️ | الرئيس الإيراني: الكيان الصهيوني ينتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه الشامل على غزة
◾️ | الرئيس الإيراني: قتل المدنيين وقصف المستشفيات من مظاهر الجرائم الإسرائيلية في غزة
◾️ | الرئيس الإيراني: لدينا مسؤولية أمام الله تجاه ما يحدث في غزة
◾️ | الرئيس الإيراني: على الجميع اليوم أن يحددوا في أي صف يقفون
عاجل | الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في جرائمها
◾️ | الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة تفضل الكيان الصهيوني على حياة آلاف المظلومين
◾️ | الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة تشجع الكيان الصهيوني على إجرامه
◾️ | الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة دخلت الحرب عمليا لصالح إسرائيل
◾️ | الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة تفسح المجال لإسرائيل للمزيد من القتل وسفك الدماء
◾️ | الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة ترسل شحنات سلاح كبيرة لإسرائيل بشكل يومي
◾️ | الرئيس الإيراني: أسوأ دور في الحرب على غزة هو الدور الأمريكي
◾️ | الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة تبطل مفعول جميع المنظمات الدولية
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عاجل | الرئيس الإيراني: قيام الكيان القاتل في العالم الإسلامي يهدف لتعزيز سيطرة الدول المستبدة على المنطقة
عاجل | الرئيس الإيراني: أتمنى أن يسفر اجتماعنا اليوم عن إصدار قرار لصالح الشعب الفلسطيني
عاجل | الرئيس الإيراني: أهم خطوة اليوم هي وقف إطلاق النار
عاجل | الرئيس الإيراني: نطالب برفع شامل للحصار عن قطاع غزة وفتح معبر #رفح دون قيود أو شروط
عاجل | الرئيس الإيراني: علينا أن نطالب بخروج الكيان الصهيوني من غزة بشكل عاجل
عاجل | الرئيس الإيراني: على جميع الدول بما فيها الإسلامية توفير الأمن للفلسطينيين في المناطق المحتلة
عاجل | الرئيس الإيراني: تنبغي مقاطعة التجارة والتعاون مع الكيان الصهيوني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية
عاجل | الرئيس الإيراني: نطالب بتشكيل محكمة دولية للصهيونيين والأمريكيين المشاركين في عمليات القتل في غزة
عاجل | الرئيس الإيراني: على الدول الإسلامية تسليح الشعب الفلسطيني
عاجل | الرئيس الإيراني: الحل المستدام هو إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر
عاجل | الرئيس الإيراني: مرور الوقت لا يفيد الشرعية وعلينا التصدي لإسرائيل والحل الوحيد هو المقاومة
عاجل | الرئيس الإيراني: نحيي الشعب الفلسطيني المقاوم ونقبل أيادي المقاومة
عاجل | الرئيس الإيراني: علينا أن نلفت الانتباه إلى برنامج إسرائيل النووي
عاجل | الرئيس الإيراني: المقاومة حققت مكاسب كبيرة لفلسطين
عاجل | الرئيس الإيراني: الشعوب المسلمة تعتبر ما يجري أمرا مخزيا لها
عاجل | الرئيس الإيراني: إذا لم يسفر اجتماعنا اليوم عن اتخاذ خطوات سيؤدي ذلك إلى خيبة أمل لدى الشعوب الإسلامية
عاجل | الرئيس الإيراني: المستقبل للمقاومة والشعب الفلسطيني هو البطل الحقيقي والقدس لنا والنصر لنا