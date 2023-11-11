ملخص ما قاله الرئيس الفلسطيني أمام القمة الطارئة في الرياض

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عاجل | #مأرب_برس ينشر ملخص خطاب محمود عباس في القمة العربية الإسلامية
◾️الرئيس الفلسطيني: قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق شعبنا وتخطت كل الخطوط الحمراء
◾️الرئيس الفلسطيني: أبناء شعبنا في الضفة يتعرضون لهجمات إرهابية على يد قوات الاحتلال ومستوطنين إرهابيين
◾️ الرئيس الفلسطيني: لن يقبل أحرار العالم بالمعايير المزدوجة وأن يبقى شعبنا ضحية لحرب الإبادة الجماعية
◾️ الرئيس الفلسطيني: سلطات الاحتلال ومن يساندها يتحملون المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة
◾️الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة بدعمها الكامل للاحتلال تتحمل مسؤولية عدم التوصل لحل سياسي للأزمة
◾️الرئيس الفلسطيني: نحن أمام لحظة تاريخية وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم لإرساء السلام
◾️الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها
◾️لرئيس الفلسطيني: نرفض قطعيا أي مساع لتهجير أبناء شعبنا من غزة أو الضفة الغربية
◾️الرئيس الفلسطيني: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا
◾️ الرئيس الفلسطيني: نطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة
◾️الرئيس الفلسطيني: نريد حماية دولية واعتماد حل يتم تنفيذه وفقا للشرعية الدولية والمبادرة العربية
◾️ الرئيس الفلسطيني: نطالب بحل قضية اللاجئين بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ
◾️الرئيس الفلسطيني: ندعو لحشد دعم دولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من ممارسة مهامها بما يشمل إعادة إعمار غزة