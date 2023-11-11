عاجل: ملخص كلمة الرئيس التركي في قمة الرياض الطارئة حول غزة

السبت 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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عاجل | الرئيس التركي: الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس بشكل وحشي

◾️ | الرئيس التركي: رأينا أمهات يحضن أطفالهن وقد فارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام

◾️ | الرئيس التركي: إسرائيل تحاول أن تنتقم لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء

◾️ | الرئيس التركي: 73 في المئة ممن فقدوا أرواحهم في غزة والضفة من النساء والأطفال وحالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها

◾️ | الرئيس التركي: الدول الغربية لم تدع حتى لوقف إطلاق النار

◾️ | الرئيس التركي: من يسكت على الظلم شريك فيه على قدر المساواة

◾️| الرئيس التركي: الولايات المتحدة والغرب يدعيان حقوق الإنسان لكنهما للأسف نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل

◾️| الرئيس التركي: يجب أن تستمر المساعدات الإنسانية دون توقف وأن يتم إيصال الوقود إلى المستشفيات

◾️ | الرئيس التركي: غزة التي حرمت من المساعدات الإنسانية تشبه جهنم ويجب أن نبذل جهودا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

◾️ | الرئيس التركي: لا بد من النظر في جرائم إسرائيل من قبل مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية

◾️ | الرئيس التركي: وكالة الطاقة الذرية يجب أن تكشف أسلحة إسرائيل النووية ولا يمكن المرور على الأمر مرور الكرام

◾️ | #أردوغان: من العار أن تظل الدول الغربية التي تتحدث دائماً عن حقوق الإنسان والحريات صامتة أمام المجازر المستمرة في #فلسطين