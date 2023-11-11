حماس توجه بيان عاجل للزعماء المجتمعون في قمة الرياض عاجل: الرئيس الايراني لأول مرة في الرياض.. ماذا قال في القمة الطارئة؟ ملخص ما قاله الرئيس الفلسطيني أمام القمة الطارئة في الرياض عاجل: ملخص كلمة الرئيس التركي في قمة الرياض الطارئة حول غزة عاجل: أبرز ما جاء في كلمة ولي العهد السعودي في افتتاح القمة الطارئة بشأن غزة قائد وحدة دبابات الإسرائيلي يكشف خفايا المعارك وتوغل داخل غزة العفو الدولية تعلن عن تجميع مليون توقيع للمطالبِة بوقف الحرب في غزة وقتل المدنيين الطيران الإسرائيلي يقصف 50 شهيداً داخل مدرسة في غزة قصف جنوني وصادم وغير مسبوق على مستشفى الشفاء بغزة.. و أكثر من 100 جثة ملقاة أمامه لكشف خسرت أميركا بدعمها لحرب غزة؟..هناك برقيّات أميركية تُجيب على ذلك
عاجل | الرئيس التركي: الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس بشكل وحشي
◾️ | الرئيس التركي: رأينا أمهات يحضن أطفالهن وقد فارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام
◾️ | الرئيس التركي: إسرائيل تحاول أن تنتقم لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء
◾️ | الرئيس التركي: 73 في المئة ممن فقدوا أرواحهم في غزة والضفة من النساء والأطفال وحالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها
◾️ | الرئيس التركي: الدول الغربية لم تدع حتى لوقف إطلاق النار
◾️ | الرئيس التركي: من يسكت على الظلم شريك فيه على قدر المساواة
◾️| الرئيس التركي: الولايات المتحدة والغرب يدعيان حقوق الإنسان لكنهما للأسف نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل
◾️| الرئيس التركي: يجب أن تستمر المساعدات الإنسانية دون توقف وأن يتم إيصال الوقود إلى المستشفيات
◾️ | الرئيس التركي: غزة التي حرمت من المساعدات الإنسانية تشبه جهنم ويجب أن نبذل جهودا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها
◾️ | الرئيس التركي: لا بد من النظر في جرائم إسرائيل من قبل مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية
◾️ | الرئيس التركي: وكالة الطاقة الذرية يجب أن تكشف أسلحة إسرائيل النووية ولا يمكن المرور على الأمر مرور الكرام
◾️ | #أردوغان: من العار أن تظل الدول الغربية التي تتحدث دائماً عن حقوق الإنسان والحريات صامتة أمام المجازر المستمرة في #فلسطين