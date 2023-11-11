عاجل: أبرز ما جاء في كلمة ولي العهد السعودي في افتتاح القمة الطارئة بشأن غزة قائد وحدة دبابات الإسرائيلي يكشف خفايا المعارك وتوغل داخل غزة العفو الدولية تعلن عن تجميع مليون توقيع للمطالبِة بوقف الحرب في غزة وقتل المدنيين الطيران الإسرائيلي يقصف 50 شهيداً داخل مدرسة في غزة قصف جنوني وصادم وغير مسبوق على مستشفى الشفاء بغزة.. و أكثر من 100 جثة ملقاة أمامه لكشف خسرت أميركا بدعمها لحرب غزة؟..هناك برقيّات أميركية تُجيب على ذلك خبايا الأنفاق الأكبر.. زر تضغطه حماس يفجر كل من دخل دولة خليجية تستضيف اليوم قمة عربية إسلامية غير عادية قد تكون واحد منهم… غوغل تحذف الملايين من حسابات Gmail تطورات مذهلة وطال انتظارها… غوغل توفر تقنيات البحث عبر الذكاء الاصطناعي
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القمة الاستثنائية بالرياض بشأن الأوضاع في غزة:
◾️نعقد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة
◾️نؤكد رفضنا القاطع للحرب الشعواء التي راح ضحيتها في #غزة آلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ
◾️نجدد مطالبتنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتأمين ممرات إنسانية للمدنيين
◾️| ولي العهد السعودي: نطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية
◾️ | ولي العهد السعودي: يجب حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة