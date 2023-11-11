عاجل: أبرز ما جاء في كلمة ولي العهد السعودي في افتتاح القمة الطارئة بشأن غزة

السبت 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القمة الاستثنائية بالرياض بشأن الأوضاع في غزة:

◾️نعقد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة

◾️نؤكد رفضنا القاطع للحرب الشعواء التي راح ضحيتها في #غزة آلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ

◾️نجدد مطالبتنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتأمين ممرات إنسانية للمدنيين

◾️| ولي العهد السعودي: نطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبتوفير ممرات إنسانية

◾️ | ‏ولي العهد السعودي: يجب حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة ‌