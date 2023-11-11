تطورات مذهلة وطال انتظارها… غوغل توفر تقنيات البحث عبر الذكاء الاصطناعي الكشف عن مفاجئات مذهلة في جهاز جديد بدون شاشة يعمل كهاتف ذكي يمكن ارتداؤه الأمم المتحدة تدرب عدد من ضباط خفر السواحل على صيانة المحركات البحرية في المخا نيويورك تايمز:العدوان على غزة جاء بنتائج عكسية للاحتلال مليشيا الحوثي تنقل أسلحة من ميناء الحديدة إلى الصليف استعداداً لحرب دولية عبث بسلاح ناري يودي بقتل شخصين في عدن بالأرقام.. حرب غزة تكبد العدو الصهيوني خسائر اقتصادية فادحة القوات المشتركة تدمر مصادر نيران حوثية جنوب الحديدة وغرب تعز هاتف مصفح مزود بكاميرات رؤية ليلية يظهر في الأسواق العالمية نجاة شيخ قبلي بارز من محاولة تصفيته في صعدة
أعلنت غوغل عبر مواقعها الرسمية، أن تقنيات البحث التوليدي " SGE" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتوسع لتصل إلى أكثر من 120 دولة.
وأشارت غوغل إلى أن تقنيات البحث التوليدي SGE عبر متصفحها كانت متاحة في البداية في الولايات المتحدة واليابان والهند، وستصل إلى أكثر من 120 دولة ومنطقة في أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية، وفي دول إفريقيا وآسيا ودول المحيط الهادئ، ونشرت لائحة بالبلدان التي ستصل إليها هذه الخدمة.
كما نوهت غوغل إلى أنها أضافت أربع لغات جديدة إلى خدمات SGE،هي الإسبانية والإندونيسية والبرتغالية والكورية، إلى جانب اللغات الإنكليزية والهندية واليابانية، وستكون هذه اللغات متاحة لجميع مستخدمي الخدمة.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن غوغل ستضيف ميزات أخرى للخدمة المذكورة منها ميزات ستعرض نتائج البحث للمستخدم عبر نافذة مصغّرة في صفحة SGE الرئيسية.
ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال متصفح "كروم" التابع لغوغل من خلال الحواسب أو عبر الأجهزة العملة بنظامي أندرويد و iOS.