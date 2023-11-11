الكشف عن مفاجئات مذهلة في جهاز جديد بدون شاشة يعمل كهاتف ذكي يمكن ارتداؤه

السبت 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تستعد شركة أمريكية ناشئة للكشف عن جهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي، تدعي أنه يمكن أن يحل مكان الهواتف الذكية.

ويُربط AI Pin الخاص بشركة Humane مباشرة بملابس الشخص، ومن المتوقع أن يحتوي على جهاز عرض لتحويل أي سطح إلى شاشة.

وتعني الكاميرا والميكروفون المدمجان أنه يمكن أن يعمل كهاتف ذكي يمكن ارتداؤه بدون شاشة.

وتشير التسريبات إلى أن تكلفة AI Pin تبلغ 699 دولارا، ويتطلب رسوم اشتراك قدرها 24 دولارا شهريا للوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها مايكروسوفت وOpenAI، والتي قد تتضمن نسخة من برنامج الدردشة ChatGPT.

وتشير المستندات التي حصل عليها موقع The Verge إلى أنه سيأتي مزودا بمعززين اثنين للبطارية، ومكبر صوت شخصي، وسيتم تشغيله بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon. وسيكون أيضا قادرا على تلخيص صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك وترجمة اللغات.

ولم تستجب شركة Humane لطلب التعليق، لكنها أعلنت أنها ستكشف النقاب عن AI Pin في 9 نوفمبر.

وكُشف عن نسخة من الجهاز في وقت سابق من هذا العام، في أسبوع الموضة في باريس، حيث ارتدت العارضات صندوقا مربعا صغيرا على طية صدر السترة من ملابسهن.

كما قدم عمران تشودري، المؤسس المشارك لشركة Humane، والذي قضى 22 عاما في شركة آبل كمصمم قبل تأسيس شركته الناشئة، تفاصيل حول كيفية عمل الجهاز في محادثة TED في مايو.

وأظهر العرض التوضيحي أن مؤسس التكنولوجيا يتلقى مكالمة هاتفية من خلال الجهاز، وذلك باستخدام شاشة العرض بالليزر لتحويل كفه إلى شاشة تفاعلية.

وقال: "كنا نعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيكون القوة الدافعة وراء القفزة التالية في تصميم الأجهزة. لا تحتاج إلى هاتف ذكي أو أي جهاز آخر للاقتران به، فهو جهاز مستقل، مع الحفاظ على الخصوصية أولا