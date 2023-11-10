الأمم المتحدة تدرب عدد من ضباط خفر السواحل على صيانة المحركات البحرية في المخا نيويورك تايمز:العدوان على غزة جاء بنتائج عكسية للاحتلال مليشيا الحوثي تنقل أسلحة من ميناء الحديدة إلى الصليف استعداداً لحرب دولية عبث بسلاح ناري يودي بقتل شخصين في عدن بالأرقام.. حرب غزة تكبد العدو الصهيوني خسائر اقتصادية فادحة القوات المشتركة تدمر مصادر نيران حوثية جنوب الحديدة وغرب تعز هاتف مصفح مزود بكاميرات رؤية ليلية يظهر في الأسواق العالمية نجاة شيخ قبلي بارز من محاولة تصفيته في صعدة مليشيا الحوثي تواصل اعتداءاتها على المدنيين جنوب الحديدة استعانة الحوثي بخبراء أجانب لتفعيل خدمة التجسس لمستخدمي النت .. يخرج الإنترنت عن الخدمة في اليمن ويفقدها حيويتها ونشاطها..تفاصيل
تعقد الأمم المتحدة دورة تدريبية لمجموعة من أفراد قوات خفر السواحل اليمنية (YCG) على صيانة المحركات البحرية في قطاع المخا.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في تغريدة على حسابه في منصة “إكس” اليوم الجمعة، إن برنامج الجريمة البحرية (MCP) التابع له، بدأ أول تدريب لعدد 14 من ضباط خفر السواحل اليمني في المخا على صيانة المحركات البحرية، بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية.
وأضاف أن هذا التدريب يهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في الحفاظ على جهوزية السفن والطوافات التابعة لقوات خفر السواحل، وبما يمكنها من القيام بدورها في ضمان سلامة الحدود البحرية لليمن.