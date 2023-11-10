الأمم المتحدة تدرب عدد من ضباط خفر السواحل على صيانة المحركات البحرية في المخا

الجمعة 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 344

تعقد الأمم المتحدة دورة تدريبية لمجموعة من أفراد قوات خفر السواحل اليمنية (YCG) على صيانة المحركات البحرية في قطاع المخا.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في تغريدة على حسابه في منصة “إكس” اليوم الجمعة، إن برنامج الجريمة البحرية (MCP) التابع له، بدأ أول تدريب لعدد 14 من ضباط خفر السواحل اليمني في المخا على صيانة المحركات البحرية، بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف أن هذا التدريب يهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في الحفاظ على جهوزية السفن والطوافات التابعة لقوات خفر السواحل، وبما يمكنها من القيام بدورها في ضمان سلامة الحدود البحرية لليمن.