الأمم المتحدة تدرب عدد من ضباط خفر السواحل على صيانة المحركات البحرية في المخا نيويورك تايمز:العدوان على غزة جاء بنتائج عكسية للاحتلال مليشيا الحوثي تنقل أسلحة من ميناء الحديدة إلى الصليف استعداداً لحرب دولية عبث بسلاح ناري يودي بقتل شخصين في عدن بالأرقام.. حرب غزة تكبد العدو الصهيوني خسائر اقتصادية فادحة القوات المشتركة تدمر مصادر نيران حوثية جنوب الحديدة وغرب تعز هاتف مصفح مزود بكاميرات رؤية ليلية يظهر في الأسواق العالمية نجاة شيخ قبلي بارز من محاولة تصفيته في صعدة مليشيا الحوثي تواصل اعتداءاتها على المدنيين جنوب الحديدة استعانة الحوثي بخبراء أجانب لتفعيل خدمة التجسس لمستخدمي النت .. يخرج الإنترنت عن الخدمة في اليمن ويفقدها حيويتها ونشاطها..تفاصيل
نقلت مليشيا الحوثي الإرهابية، أسلحة وقطع طائرات مسيّرة، على دفع متلاحقة، من ميناء الحديدة إلى ميناء الصليف، غربي اليمن.
وقالت مصادر أمنية، إن المليشيات الحوثية الإرهابية قامت الساعات الأخيرة الماضية، بنقل كميات كبيرة من الاسلحة والطائرات المسيّرة على هيئة قطع جاهزة للتركيب، على متن شاحنات صغيرة ومركبات نقل، من ميناء الحديدة إلى ميناء الصليف بالمحافظة ذاتها.
وأشارت المصادر، إلى أنه من المحتمل أن تنقل المليشيات الحوثية جزءًا من تلك الاسلحة والمسيّرات، إلى جزيرة كمران التي تبعد نحو 6 كيلومترات عن ميناء الصليف، والتي تشكل حزاماً أمنياً على ميناء الصليف، علاوة على أمن دخول وخروج السفن.
فضلا عن أهميتها الإستراتيجية من كونها تشرف على خطوط الملاحة الدولية المارة من جهتها الغربية.
وتنوي المليشيات والاحتفاظ بالجزء الآخر من الأسلحة في منطقة الميناء – وفق المصادر- التي حذرت من التهديد الذي تشكله هذه التحركات على خطوط الملاحة الدولية، بحسب “وكالة خبر”.
ولم تستبعد المصادر، نية المليشيات الإرهابية المدعومة من إيرانً، في شن عمليات عدائية لأطراف أو جهات خارجية، من شأنها تعريض السواحل اليمنية لتواجد وانتشار قوات دولية تمهيداً لاحتلالها.