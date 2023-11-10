مليشيا الحوثي تنقل أسلحة من ميناء الحديدة إلى الصليف استعداداً لحرب دولية

الجمعة 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نقلت مليشيا الحوثي الإرهابية، أسلحة وقطع طائرات مسيّرة، على دفع متلاحقة، من ميناء الحديدة إلى ميناء الصليف، غربي اليمن.

وقالت مصادر أمنية، إن المليشيات الحوثية الإرهابية قامت الساعات الأخيرة الماضية، بنقل كميات كبيرة من الاسلحة والطائرات المسيّرة على هيئة قطع جاهزة للتركيب، على متن شاحنات صغيرة ومركبات نقل، من ميناء الحديدة إلى ميناء الصليف بالمحافظة ذاتها.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المحتمل أن تنقل المليشيات الحوثية جزءًا من تلك الاسلحة والمسيّرات، إلى جزيرة كمران التي تبعد نحو 6 كيلومترات عن ميناء الصليف، والتي تشكل حزاماً أمنياً على ميناء الصليف، علاوة على أمن دخول وخروج السفن.

فضلا عن أهميتها الإستراتيجية من كونها تشرف على خطوط الملاحة الدولية المارة من جهتها الغربية.

وتنوي المليشيات والاحتفاظ بالجزء الآخر من الأسلحة في منطقة الميناء – وفق المصادر- التي حذرت من التهديد الذي تشكله هذه التحركات على خطوط الملاحة الدولية، بحسب “وكالة خبر”.

ولم تستبعد المصادر، نية المليشيات الإرهابية المدعومة من إيرانً، في شن عمليات عدائية لأطراف أو جهات خارجية، من شأنها تعريض السواحل اليمنية لتواجد وانتشار قوات دولية تمهيداً لاحتلالها.