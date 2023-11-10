عبث بسلاح ناري يودي بقتل شخصين في عدن

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أدى العبث من أحد الأشخاص بسلاحه الناري إلى مقتل شخصين على الفور في العاصمة المؤقتة عدن.
وتحدثت مصادر إعلامية عن وفاة شخصين بمديرية خور مكسر في حادثة عبث بسلاح ناري أمس الخميس.
واوضحت المصادر أن 4 طلقات نارية خرجت من سلاح آلي أثناء قيام الجاني (ع، ع، ا) بتنظيف السلاح، نتج عنها إصابة (ح، س، ح) بطلقة نارية في الصدر، وكذا إصابة (ع، م، ن) بطلقة نارية في الرأس أدت إلى وفاتهما مباشرة.
وأشارت إلى إيداع الجثث ثلاجة المستشفى الجمهوري، وحجز المتهم والقضية لاتخاذ الإجراءات القضائية.