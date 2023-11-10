مليشيا الحوثي تنقل أسلحة من ميناء الحديدة إلى الصليف استعداداً لحرب دولية مليشيا الحوثي تنقل أسلحة من ميناء الحديدة إلى الصليف استعداداً لحرب دولية بالأرقام.. حرب غزة تكبد العدو الصهيوني خسائر اقتصادية فادحة القوات المشتركة تدمر مصادر نيران حوثية جنوب الحديدة وغرب تعز هاتف مصفح مزود بكاميرات رؤية ليلية يظهر في الأسواق العالمية نجاة شيخ قبلي بارز من محاولة تصفيته في صعدة مليشيا الحوثي تواصل اعتداءاتها على المدنيين جنوب الحديدة استعانة الحوثي بخبراء أجانب لتفعيل خدمة التجسس لمستخدمي النت .. يخرج الإنترنت عن الخدمة في اليمن ويفقدها حيويتها ونشاطها..تفاصيل محتجون يقتحمون صحيفة "نيويورك تايمز" ويطالبون بوقف الإبادة الجماعة على غزة دبلوماسي تونسي: قمة الرياض استعراض فارغ للعضلات
دمرت القوات المشتركة بضربات مركزة، مصادر نيران استخدمتها مليشيا الحوثي الارهالية، في استهداف أعيان مدنية جنوب الحديدة وغرب تعز.
وقال الإعلام العسكري بأن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط التماس رصدت مصادر النيران الحوثية (قذائف هاون وأسلحة رشاشة عيار 14.5 و23)، في مقبنة تعز وأطراف مديريات جبل رأس والجراحي والتحيتا؛ وتعاملت معها بنجاح. مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة وتكبيد المليشيا الإرهابية خسائر بشرية ومادية.
وكانت المليشيا المدعومة إيرانيًا كثفت، خلال الـ24 ساعة الماضية، انتهاكاتها ضد الأعيان المدنية بقصف استهدف قرى السويهرة التابعة لمديرية مقبنة محافظة تعز، وجنوب مديريتي الجراحي والتحيتا بمحافظة الحديدة.