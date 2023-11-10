نجاة شيخ قبلي بارز من محاولة تصفيته في صعدة

الجمعة 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نجا شيخ قبلي بارز، من محاولة تصفية نفذتها مليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن بواسطة لغم أرضي انفجر أثناء مرور سيارة طبيب تقل أسرته بإحدى المزارع في مديرية الصفراء محافظة صعدة .

وقالت مصادر محلية، إن لغماً أرضياً زرعته عناصر مليشيا الحوثي أمام مدخل مزرعة الشيخ القبلي فايز عبدالله حامس العوجري انفجر أول من أمس أثناء مرور سيارة طبيب من المزرعة الواقعة بالقرب من سد نسرين القريب من مدينة صعدة ما أدى إلى إصابة الطبيب وأحد أفراد أسرته بجروح طفيفة وألحق أضراراً كبيرة في السيارة.

ورجحت المصادر أن المليشيات زرعت اللغم بغرض اغتيال الشيخ فايز العوجري القيادي المؤتمري وأحد أبرز الوجهاء القبليين وعضو مجلس النواب بصنعاء والذي كان أحد أبرز من واجه المليشيات الحوثية خلال تمردها على الدولة ابان الحروب الست ولكنه ساندها منذ 2013م.

ولفتت المصادر أن الحادثة جاءت عقب خلاف نشب منذ ما يقارب ثلاثة أشهر بين الشيخ فايز العوجري والقيادي البارز في مليشيا الحوثي عبدالله الرزامي إثر الانتهاكات التي ارتكبتها عناصر من المليشيا تابعة للرزامي ضد قبائل آل مهدي والذي يعتبر الشيخ العوجري شيخاً لهم وكانت المليشيات تحمله المسؤولية في ذلك الصراع الذي حصل بين قبائل آل مهدي والحوثيين على أرض زراعية وقُتل فيها عدد من عناصر المليشيات.

وسبق أن أقدمت مليشيا الحوثي على اغتيال الشيخ معين عبدالله حامس العوجري شقيق الشيخ فايز العوجري في إطار استهدافها للمشايخ القبليين غير الموالين لها.

وكانت مليشيات الحوثي قد أقدمت خلال السنوات الماضية على تصفية العديد من شيوخ القبائل في صعدة وصنعاء وعمران وذمار وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعضهم ممن ساندوها في الانقلاب والسيطرة على العاصمة