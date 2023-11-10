مليشيا الحوثي تنقل أسلحة من ميناء الحديدة إلى الصليف استعداداً لحرب دولية مليشيا الحوثي تنقل أسلحة من ميناء الحديدة إلى الصليف استعداداً لحرب دولية بالأرقام.. حرب غزة تكبد العدو الصهيوني خسائر اقتصادية فادحة القوات المشتركة تدمر مصادر نيران حوثية جنوب الحديدة وغرب تعز هاتف مصفح مزود بكاميرات رؤية ليلية يظهر في الأسواق العالمية نجاة شيخ قبلي بارز من محاولة تصفيته في صعدة مليشيا الحوثي تواصل اعتداءاتها على المدنيين جنوب الحديدة استعانة الحوثي بخبراء أجانب لتفعيل خدمة التجسس لمستخدمي النت .. يخرج الإنترنت عن الخدمة في اليمن ويفقدها حيويتها ونشاطها..تفاصيل محتجون يقتحمون صحيفة "نيويورك تايمز" ويطالبون بوقف الإبادة الجماعة على غزة دبلوماسي تونسي: قمة الرياض استعراض فارغ للعضلات
واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية اعتداءاتها على المدنيين في عدة مناطق جنوب محافظة الحديدة.
وذكرت مصادر محلية أن المليشيات أطلقت عدة قذائف هاون، فضلًا عن قصف بالأسلحة الرشاشة، تجاه تجمعات سكانية ومزارع المواطنين في ريف حيس وأطراف مديريتي الجراحي والتحيتا.
بحسب مسؤولين حكوميين.
وتستهدف مليشيا الحوثي القرى المحررة جنوب الحديدة، وفق سياسة ممنهجة تهدف إلى إقلاق الأمن والاستقرار، وإجبارهم على العودة مجددًا إلى مخيمات النازحين.