مليشيا الحوثي تواصل اعتداءاتها على المدنيين جنوب الحديدة

الجمعة 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية اعتداءاتها على المدنيين في عدة مناطق جنوب محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر محلية أن المليشيات أطلقت عدة قذائف هاون، فضلًا عن قصف بالأسلحة الرشاشة، تجاه تجمعات سكانية ومزارع المواطنين في ريف حيس وأطراف مديريتي الجراحي والتحيتا.

بحسب مسؤولين حكوميين.

وتستهدف مليشيا الحوثي القرى المحررة جنوب الحديدة، وفق سياسة ممنهجة تهدف إلى إقلاق الأمن والاستقرار، وإجبارهم على العودة مجددًا إلى مخيمات النازحين.