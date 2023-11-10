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استعانة الحوثي بخبراء أجانب لتفعيل خدمة التجسس لمستخدمي النت .. يخرج الإنترنت عن الخدمة في اليمن ويفقدها حيويتها ونشاطها..تفاصيل

الجمعة 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أدى عبث مليشيا الحوثي بخدمة الانترنت في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إلى تعطيلها وخروجها عن الخدمة لمدة أربع ساعات في اليمن.

وذكر مستخدمون إن خدمة الإنترنت انهارت في جميع المحافظات اليمنية، منذ الساعة الثالثة فجر اليوم، حيث شهدت البلاد توقف حركة المرور كليا على يمن نت مزود خدمة الإنترنت في البلاد.

وأضاف المستخدمون أن خدمة الإنترنت عادت تدريجيا منذ السابعة والربع من صباح اليوم، غير أنها بدأت بشكل بطيء، في الوقت الذي بدأت تتحسن بشكل أفضل مساء اليوم الجمعة.

وتعد “يمن نت” المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في البلاد، حيث تقدم خدماتها لنحو 10 ملايين مستخدم، وتخضع لسيطرة جماعة الحوثي منذ انقلابها على الشرعية في 2014م. وأبلغت كل من NetBlocks، وهي مجموعة تتبع انقطاع الإنترنت، وشركة خدمات الإنترنت CloudFlare، عن انقطاع الخدمة، ولم يقدم الاثنان سببا للانقطاع.

وقالت CloudFlare: “تظهر البيانات أن المشكلة أثرت على الاتصال على المستوى الوطني أيضًا” وفق وكالة اسوشتيد برس. وفي وقت لاحق أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة للحوثيين، توقف خدمة الإنترنت بسبب أعمال الصيانة حد وصفها. وتواصل المليشيات الحوثية عبر خبراء أجانب التجسس على خدمات النت والاتصالات بهدف إخضاع المجتمع اليمني لحكمها العسكري المليشاوي المستورد من ملالي إيران .

ومنذ مايقارب أربعون يوما بقي الانترنت في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية بحالة رديئة وسيئة وهو ما رجحه خبراء بسبب التلاعب المستمر الذي تمارسة المليشيات لاهداف تجسسية

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