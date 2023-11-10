ماذا قال بن سلمان عن العدوان الإسرائيلي على غزة خلال القمّة مع دول أفريقية..وجه طلباً فورياً

الجمعة 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة عن موقف بلاده من العدوان الإسرائيلي على غزة، خلال قمة مع الدول الأفريقية في العاصمة الرياض.

ودعا بن سلمان إلى وقف الحرب في غزة، وذلك خلال كلمته الافتتاحية للقمة السعودية الأفريقية.

وقال محمد بن سلمان: “ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني”.

وأضاف: “نؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام”. وأكد أن المملكة “تدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار”.

وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير إعلامية أمريكية ذكرت أن السعودية “لا تزال مهتمة بالوصول لصفقة تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب”.

والخميس، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن اعتقاده أن اتفاق تطبيع بين بلاده والسعودية “سيصبح حقيقة” بعد تحقيق “النصر” في الحرب الدائرة مع حركة حماس في غزة.

ورغم أن تقارير تحدثت عن وقف السعودية مفاوضات التطبيع، إلا أن مسؤولين سعوديين أكدوا أن الأمر لا يزال في طور المباحثات، لكن شددوا على أن موقف المملكة ثابت باعتبار أن حل القضية الفلسطينية الجذري المتمثل بحل الدولتين هو أساس أي سلام بالمنطقة.