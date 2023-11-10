الجمعة 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تتوالى ردود الفعل الدولية والشعبية المنددة بالعدوان الصهيوني على غزة، المنادية بوقف القتل عن الفلسطينيين.

وفي قلب نيويورك، خلال مظاهرة حاشدة تنادي بوقف الحرب في قطاع غزة خرج المتظاهرون في مسيرة اجتاحت شوارع منهاتن، يرددون هتافات منددة بالعنف والتمييز، محملين لافتات تطالب بإنهاء العنف والإفراج عن الفلسطينيين.

كما غطا المحتجون أرضية بناء الصحيفة بصحف تحمل أسماء الآلاف الشهداء في غزة الذين سقطوا من جراء العدوان الإسرائيل المتواصل على القطاع.

هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الممنهجة على سكان غزة لليوم 35 على التوالي ضمن حرب جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقتل أكثر من 11 ألف فلسطيني وأصاب نحو 27500 ألف بجراح مختلفة.