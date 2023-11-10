مليشيا الحوثي تنقل أسلحة من ميناء الحديدة إلى الصليف استعداداً لحرب دولية مليشيا الحوثي تنقل أسلحة من ميناء الحديدة إلى الصليف استعداداً لحرب دولية بالأرقام.. حرب غزة تكبد العدو الصهيوني خسائر اقتصادية فادحة القوات المشتركة تدمر مصادر نيران حوثية جنوب الحديدة وغرب تعز هاتف مصفح مزود بكاميرات رؤية ليلية يظهر في الأسواق العالمية نجاة شيخ قبلي بارز من محاولة تصفيته في صعدة مليشيا الحوثي تواصل اعتداءاتها على المدنيين جنوب الحديدة استعانة الحوثي بخبراء أجانب لتفعيل خدمة التجسس لمستخدمي النت .. يخرج الإنترنت عن الخدمة في اليمن ويفقدها حيويتها ونشاطها..تفاصيل محتجون يقتحمون صحيفة "نيويورك تايمز" ويطالبون بوقف الإبادة الجماعة على غزة دبلوماسي تونسي: قمة الرياض استعراض فارغ للعضلات
تتوالى ردود الفعل الدولية والشعبية المنددة بالعدوان الصهيوني على غزة، المنادية بوقف القتل عن الفلسطينيين.
وفي قلب نيويورك، خلال مظاهرة حاشدة تنادي بوقف الحرب في قطاع غزة خرج المتظاهرون في مسيرة اجتاحت شوارع منهاتن، يرددون هتافات منددة بالعنف والتمييز، محملين لافتات تطالب بإنهاء العنف والإفراج عن الفلسطينيين.
كما غطا المحتجون أرضية بناء الصحيفة بصحف تحمل أسماء الآلاف الشهداء في غزة الذين سقطوا من جراء العدوان الإسرائيل المتواصل على القطاع.
هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الممنهجة على سكان غزة لليوم 35 على التوالي ضمن حرب جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقتل أكثر من 11 ألف فلسطيني وأصاب نحو 27500 ألف بجراح مختلفة.