دبلوماسي تونسي: قمة الرياض استعراض فارغ للعضلات

الجمعة 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال الدبلوماسي التونسي الأسبق عبد الله العبيدي، الجمعة 10 نوفمبر، إن القمتين العربية والإسلامية اللتين تعقدان يوم غد السبت بالرياض بشأن العدوان على غزة، هما مجرد “استعراض فارغ للعضلات دون أي جدوى، وربح للوقت إلى حين القضاء على حركة حماس بتواطؤ من الرئيس الفلسطيني محمود عباس”، وفق قوله.

كما علق العبيدي في سياق تصريحات أدلى بها لإذاعة “ديوان آف آم”، على الأخبار المتداولة عن إمكانية عدم حضور رئيس الجمهورية قيس سعيد قمتي الرياض، قائلا: ”ربما سيقاطع الرئيس هذه القمة بعد اطّلاعه على جدول أعمالها وتأكده أنها انتظمت لربح الوقت وأنها غير ناجعة”.

واعتبر الدبلوماسي التونسي الأسبق، أن موقف تونس من القضية الفلسطينية ممتاز على المستوى المبدئي، لكنه “صفر على المستوى الفعلي”، مشيرا إلى أنه كان على الرئيس سعيد إلقاء خطاب واضح ويعتمد خطة عمل بخصوص الوضع في غزة، مع التنقل من دولة إلى أخرى للاجتماع بالرؤساء ولكسب الأنصار بهدف الوصول إلى نتيجة لفائدة الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن العاصمة السعودية الرياض تحتضن غدا قمتين استثنائيتين عربية وإسلامية لمتابعة التطورات الحاصلة في قطاع غزة، وإعلان موقف عربي موحد من العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.