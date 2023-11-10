لسبب مفاجئ.. إلغاء مباراة المغرب ضمن تصفيات كأس العالم 2026 رسمياً

الجمعة 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلغاء مباراة المغرب وإريتريا ضمن الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.



وكان من المقرر أن تقام المباراة بين المنتخبين يوم 16 نوفمبر الجاري، على ملعب “أدرار” في مدينة “أغادير” المغربية، لكن الـ”فيفا” قرر إلغائها بشكل مفاجئ.

كما حذف الـ”فيفا” مباراة المغرب وإريتريا من لائحة المباريات المقررة يوم 16 نوفمبر الجاري، فيما وضع عليه صفة “ملغاة” في جدول مباريات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية لكأس العالم.

وفي وقتٍ سابقٍ، كشفت تقارير صحفية إرتيرية، أن منتخب بلادها سينسحب من تصفيات كأس العالم بسبب مشاكل داخلية بعد رفض المفوض الإريتري للرياضة والثقافة، زيميد تيكلي، الذي يشرف أيضاً على الاتحاد المحلي لكرة القدم، لم يوافق بعد على المشاركة.

ولم يوافق زيميد تيكلي بعد على مشاركة إريتريا في التصفيات، وهو ما ترتب عليه قيام الـ”فيفا” باتخاذ هذا القرار.

ولم يشارك منتخب إرتيريا “الجمال الحمراء” أي مباراة رسمية منذ خسارته أمام ناميبيا (0-2) في 10 سبتمبر 2019، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم “قطر 2022″، باستثناء مشاركته في بطولة “سيكافا” نهاية عام 2019 والمواجهة الودية أمام السودان في يناير 2020، عندما خسر بهدف وحيد.

والجدير ذكره أن منتخب المغرب يتواجد في المجموعة الخامسة لتصفيات مونديال 2026، رفقة إريتريا، الكونغو، النيجر، تنزانيا وزامبيا.