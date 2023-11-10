قوات الجيش في تعز تعلن إحباط محاولتي تسلل للحوثيين في منطقة الدمينة بالجبهة الغربية للمدينة

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أعلنت قوات الجيش الجمعة، إحباط محاولتي تسلل للحوثيين في جبهتي شمال وغرب مدينة تعز.
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في إتجاه مواقع الجيش في منطقة كلابة شمال شرق مدينة تعز.
وأضاف في بيان آخر، أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في إتجاه مواقع الجيش في منطقة الدمينة بالجبهة الغربية لمدينة تعز فجر اليوم.
وأضاف أن هذا التسلل يعد الثاني خلال أقل من 24ساعة.