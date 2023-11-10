مباحثات يمنية فرنسية بشأن آخر التطورات في مأرب واليمن

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بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة، مع سفيرة فرنسا كاترين قرم كمون، آخر التطورات في مأرب واليمن.
وقالت السفيرة كمون في تغريدة على منصة إكس، "سعدت باللقاء الافتراضي مع نائب الرئيس ومحافظ مأرب سلطان العرادة".
وأضافت: تحدثنا عن آخر التطورات في مأرب، والوضع الذي لا يزال صعباً للغاية للسكان، وجهود المجلس الرئاسي من أجل إعادة بناء الدولة في خدمة كل اليمنيين.
وأكدت فرنسا دعمها للحكومة الشرعية ولجهود السلام تحت رعاية الأمم المتحدة.