تظاهرات غاضبة في عدد من المحافظات اليمنية تضامنا مع غزة وتنديدا بالصمت العربي إزاء جرائم الاحتلال

الجمعة 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شهدت عدد من المدن اليمنية اليوم الجمعة تظاهرات متواصلة ، للشهر الثاني على التوالي، تنديدا بجرائم العدوان الإسرائيلي بحق سكان القطاع، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وانطلقت حشود جماهيرية في مأرب وتعز، وصنعاء، وشبوة، وأبين، وحضرموت وإب، وعدن، ومدن، عقب صلاة الجمعة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بموقف دولي حازم لوقف مجازر الابادة الجماعية بحق سكان القطاع. وعبر المتظاهرون، عن استغرابهم لاستمرار الصمت العربي الذي لم يقم بأي عمل على أرض الواقع يوقف نزيف الدم الفلسطيني وينتصر للمدنيين من النساء والأطفال.

وندد المحتجون في العاصمة صنعاء، بجرائم القصف والقتل الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال بقطاع غزة.

وأكد المحتجون وقوفهم إلى جانب المقاومة الفلسطينية التي بقيت وحيدة تدافع عن كرامة الأمة ومقدساتها، داعين العالم الى الوقوف مع أهالي غزة والمقاومة من خلال التبرع لهم عبر جمعية الأقصى، باعتبار ذلك اقل واجب تجاههم حد وصفهم.

تعز :

حيث شهدت مدينة تعز تظاهرات ومسيرات حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة وقتل جماعي وهجوم وحشي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

حضرموت ،عدن :

وفي محافظتي حضرموت وعدن، تظاهر آلاف المواطنين تنديدا بجرائم الاحتلال وللمطالبة بمحاكمة قياداته نتيجة الهجمات الوحشية بحق المدنيين العزل.

وجاب المتظاهرون شوارع المدينتين، مرددين هتافات مطالبة بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار وايصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

مأرب:

وفي مارب وخرج آلاف في محافظة مارب بعد صلاة الجمعة في مظاهرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

وهتف المتظاهرون بشعارات تساند الشعب الفلسطيني على حقه في الدفاع عن نفسه ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدين دعمهم كشعوب للقضية الفلسطينية كقضية تهم أحرار العالم.

إب:

وفي محافظة إب، تظاهر آلاف المواطنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بجريمة قصف المستشفيات ومخيمات النازحين، مطالبين الدول العربية والإسلامية بموقف حازم ورادع لجرائم الاحتلال.

وندد المتظاهرون بمواقف الدول الغربية المتحيزة للعدوان الاسرائيلي مطالبين بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الأبرياء في غزة، معتبرين أن ما يحدث مخطط واضح لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.

وطالب المتظاهرون، برفع الحصار وإدخال المساعدات ومحاكمة قادة الاحتلال في الجنائية الدولية.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تتعرض غزة لعدوان صهيوني وحرب برية، جوية، بحرية، بدعم أمريكي غربي غير مسبوق، أسفر عن استشهاد وإصابة 39 فلسطينيا، ونزوح آلاف آخرين، كما ستببت بدمار وتضرر نصف مباني ومساكن القطاع، وفقا لتقارير رسمية.