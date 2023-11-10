جمعة جديدة لغزة.. شاهد الفيديو حشود غفيرة تخرج في مأرب تضامنا مع الشعب الفلسطيني

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خرج الآلاف بمدينة مأرب عقب صلاة الجمعة في مسيرة جمياهيرة حاشدة ووقفة تضامنية مع سكان قطاع غزة، نددت باستمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.
وقال المتظاهرون ان الكيان الصهيوني يرتكب مجازر بحق المدنيين في المستشفيات والمدارس والشوارع ولم يعد هناك مكان آمن للمدنيين ، وان ذلك يحدث برعاية أمريكية اروبية دعمت الاحتلال بالسلاح ليقتل به الشعب الفلسطيني.
واستغربوا من استمرار الصمت العربي الذي لم يقم بأي عمل على ارض الواقع يوقف نزيف الدم الفلسطيني وينتصر للمدنيين من النساء والأطفال .
وحيوا صمود المقاومة الفلسطينية التي تسطر ملاحم بطولية وتكبد الكيان الصهيوني خسائر كبيرة في صفوف مقاتليه.