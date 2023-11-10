آخر الاخبار

جمعة جديدة لغزة.. شاهد الفيديو حشود غفيرة تخرج في مأرب تضامنا مع الشعب الفلسطيني أول دولة أوروبية تعلن عن إجراءات تصب في مصلحة فلسطين وتعاقب إسرائيل ماذا قال ولي العهد عن غزة وفلسطين في افتتاح اعمال القمة السعودية الأفريقية؟ مفاجئات جديدة وغير متوقعة… وسائل الإعلام دراسة علمية مذهلة.. هل يكون الصابون مفتاحا للبطاريات طويلة الأمد؟ أول نجم عربي يعلن دعم غزة… قفشة يعرض قميص نهائي القرن في مزاد علني أوقفوا قتل أطفال غزة".. رسالة من دَوري أبطال أوروبا كولومبيا: تحرير والد نجم ليفربول لمساندتها قضية وطنها فلسطين.. بيلا حديد تفقد عملها هنية وخالد مشعل في القاهرة لإجراء محادثات حول غزّة

جمعة جديدة لغزة.. شاهد الفيديو حشود غفيرة تخرج في مأرب تضامنا مع الشعب الفلسطيني

الجمعة 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 79

خرج الآلاف بمدينة مأرب عقب صلاة الجمعة في مسيرة جمياهيرة حاشدة ووقفة تضامنية مع سكان قطاع غزة، نددت باستمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.

وقال المتظاهرون ان الكيان الصهيوني يرتكب مجازر بحق المدنيين في المستشفيات والمدارس والشوارع ولم يعد هناك مكان آمن للمدنيين ، وان ذلك يحدث برعاية أمريكية اروبية دعمت الاحتلال بالسلاح ليقتل به الشعب الفلسطيني. 

واستغربوا من استمرار الصمت العربي الذي لم يقم بأي عمل على ارض الواقع يوقف نزيف الدم الفلسطيني وينتصر للمدنيين من النساء والأطفال .

وحيوا صمود المقاومة الفلسطينية التي تسطر ملاحم بطولية وتكبد الكيان الصهيوني خسائر كبيرة في صفوف مقاتليه.

إقراء أيضاً
مباحثات يمنية إسبانية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين
رابطة حقوقية تؤكد تدهور صحة "31" مختطف ومخفيي من أبناء الحديدة
اليمن تناقش مع وزارة الحج السعودية ترتيبات موسم الحج 1445
ضبط خمسة مطلوبين في قضايا سرقات بتعز
في إطار سعيها لنهب أموال اليمنيين وتجويعهم مليشيا الحوثي تعتدي على صغار الباعة خل
صراعات حوثية تؤخر تشكيل «حكومة الانقلاب» بعد 44 يوما من إقالة حكومة بن حبتور تع
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول