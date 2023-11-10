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أول دولة أوروبية تعلن عن إجراءات تصب في مصلحة فلسطين وتعاقب إسرائيل

الجمعة 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات
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اعلنت وزيرة التنمية البلجيكية كارولين جينز، إن الحكومة تدرس حالياً مع عدة دول أوروبية إمكانية الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، وفرض حظر على تأشيرات الدخول للمستوطنين اليهود المتطرفين.

وجددت الوزيرة كارولين جينز في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البلجيكية، دعوتها لاتخاذ اجراءات اضافة لوقف العنف.

كما اعلنت أن بلجيكا ستقدم مليوني يورو، اي مايعادل (2.1 مليون دولار) مساعدات إنسانية لغزة.

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