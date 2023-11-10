جمعة جديدة لغزة.. شاهد الفيديو حشود غفيرة تخرج في مأرب تضامنا مع الشعب الفلسطيني أول دولة أوروبية تعلن عن إجراءات تصب في مصلحة فلسطين وتعاقب إسرائيل ماذا قال ولي العهد عن غزة وفلسطين في افتتاح اعمال القمة السعودية الأفريقية؟ مفاجئات جديدة وغير متوقعة… وسائل الإعلام دراسة علمية مذهلة.. هل يكون الصابون مفتاحا للبطاريات طويلة الأمد؟ أول نجم عربي يعلن دعم غزة… قفشة يعرض قميص نهائي القرن في مزاد علني أوقفوا قتل أطفال غزة".. رسالة من دَوري أبطال أوروبا كولومبيا: تحرير والد نجم ليفربول لمساندتها قضية وطنها فلسطين.. بيلا حديد تفقد عملها هنية وخالد مشعل في القاهرة لإجراء محادثات حول غزّة
اعلنت وزيرة التنمية البلجيكية كارولين جينز، إن الحكومة تدرس حالياً مع عدة دول أوروبية إمكانية الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، وفرض حظر على تأشيرات الدخول للمستوطنين اليهود المتطرفين.
وجددت الوزيرة كارولين جينز في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البلجيكية، دعوتها لاتخاذ اجراءات اضافة لوقف العنف.
كما اعلنت أن بلجيكا ستقدم مليوني يورو، اي مايعادل (2.1 مليون دولار) مساعدات إنسانية لغزة.