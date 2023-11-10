ماذا قال ولي العهد عن غزة وفلسطين في افتتاح اعمال القمة السعودية الأفريقية؟

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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قادة الدول المشاركة في القمة السعودية الأفريقية.
وشدد في كلمته الافتتاحية من العاصمة الرياض اليوم الجمعة، على إدانة المملكة لكل ما يشهده قطاع غزة من انتهاكات.
وأكد على وجوب وقف التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع المحاصر منذ أكثر من 4 أسابيع.
كما قال: "ندين ما يشهده قطاع غزة من انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وأعلن إطلاق مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا، داعماً حصول الاتحاد الأفريقي على عضوية كاملة بمجموعة الـ 20.
يذكر أن السعودية كانت أكدت مراراً رفضها تصفية القضية الفلسطينية واستهداف المدنيين في غزة، عادّةً أن "حق الدفاع عن النفس لا يبرر انتهاك القانون وإغفال حقوق الفلسطينيين".
جاء هذا الموقف في بيان مشترك أصدرته المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية، في أعقاب "قمة القاهرة للسلام" التي عُقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.