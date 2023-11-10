أوقفوا قتل أطفال غزة".. رسالة من دَوري أبطال أوروبا كولومبيا: تحرير والد نجم ليفربول لمساندتها قضية وطنها فلسطين.. بيلا حديد تفقد عملها هنية وخالد مشعل في القاهرة لإجراء محادثات حول غزّة من أجل وقف "حرب الإبادة" حرب غزة.. المعادلة الصعبة في قمّتيْ الرياض مباحثات يمنية إسبانية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الرئيس الإماراتي وأمير قطر يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وزراء الخارجية العرب يرفضون تهجير الفلسطينيين أو احتلال غزة البيت الأبيض يعلن عن هدنة إنسانية لمدة اربع ساعات في غزة رابطة حقوقية تؤكد تدهور صحة "31" مختطف ومخفيي من أبناء الحديدة
شهدت مواجهة كوبنهاغن الدنماركي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء 8 نوفمبر، اقتحام مشجّع أرضية الملعب حاملا علم فلسطين.
وأجبر المشجّع المباراة وملايين المشاهدين حول العالم على التوقّف لمدة دقيقة والانتباه إلى علم فلسطين وتذكّر مأساة الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وشقّ المشجّع أرضية الملعب قبل أن يتوقّف ويشهر علم فلسطين أمام عدسات الكاميرا لتبليغ رسالة نصّها: “أوقفوا قتل الأطفال في غزة.. لنتّحد مع بعض”.
وتحدّى المشجّع قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الصارمة ضد إشهار الشعارات السياسية مع فلسطين، وعرّض نفسه لعقوبة الحرمان من دخول الملاعب في أوروبا، من أجل إيصال رسالته.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مخلّفا أكثر من عشرات آلاف الشهداء والجرحى ومئات آلاف المشردين، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية.