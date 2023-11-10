الجمعة 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 161

شهدت مواجهة كوبنهاغن الدنماركي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء 8 نوفمبر، اقتحام مشجّع أرضية الملعب حاملا علم فلسطين.

وأجبر المشجّع المباراة وملايين المشاهدين حول العالم على التوقّف لمدة دقيقة والانتباه إلى علم فلسطين وتذكّر مأساة الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشقّ المشجّع أرضية الملعب قبل أن يتوقّف ويشهر علم فلسطين أمام عدسات الكاميرا لتبليغ رسالة نصّها: “أوقفوا قتل الأطفال في غزة.. لنتّحد مع بعض”.

وتحدّى المشجّع قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الصارمة ضد إشهار الشعارات السياسية مع فلسطين، وعرّض نفسه لعقوبة الحرمان من دخول الملاعب في أوروبا، من أجل إيصال رسالته.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مخلّفا أكثر من عشرات آلاف الشهداء والجرحى ومئات آلاف المشردين، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية.