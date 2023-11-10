كولومبيا: تحرير والد نجم ليفربول

الجمعة 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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لويس دياز يستعيد والده من بين أيدي الجماعات المسلحة بعد 12 يوما من تاريخ اختطافه،

عاد والد اللاعب الكولومبي لويس دياز سالما من بين أيدي جماعات مسلّحة تابعة لجيش التحرير الوطني في كولومبيا.

وقالت وسائل إعلام كولومبية الخميس 9 نوفمبر إن العصابة المختطفة لوالد اللاعب قامت بتسليمه لقوات تابعة للأمم المتحدة.

ويأتي تحرير لويس مانويل دياز (58 عاما) بعد الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من الأمم المتحدة وأطراف أخرى للتفاوض مع جيش التحرير الوطني.

وفي وقت سابق، قالت العصابات المتمردة إن اختطاف دياز كان “خطأ”، متعهدة بإطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن الأسبوع الماضي، لكن الأمر استغرق حتى الخميس لإطلاق سراحه.

ونشر الاتحاد الكولمبي لكرة القدم بيانا توجّه فيه بالشكر إلى الحكومة الكولومبية والقوات العسكرية والشرطة، لجهودها في تحرير والد نجم المنتخب.

واختطفت الجماعة المتمردة والدي لويس دياز قبل 12 يوما، بعد أن نصبت لهما كمينا وقعا فيه، قبل أن تُخلي سبيل والدته وتحتفظ بوالده.

وغاب دياز عن مباراة ليفربول التي تلت حادثة الاختطاف، لكنه عاد في اللقاء الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل هدفا