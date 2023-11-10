أوقفوا قتل أطفال غزة".. رسالة من دَوري أبطال أوروبا كولومبيا: تحرير والد نجم ليفربول لمساندتها قضية وطنها فلسطين.. بيلا حديد تفقد عملها هنية وخالد مشعل في القاهرة لإجراء محادثات حول غزّة من أجل وقف "حرب الإبادة" حرب غزة.. المعادلة الصعبة في قمّتيْ الرياض مباحثات يمنية إسبانية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الرئيس الإماراتي وأمير قطر يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وزراء الخارجية العرب يرفضون تهجير الفلسطينيين أو احتلال غزة البيت الأبيض يعلن عن هدنة إنسانية لمدة اربع ساعات في غزة رابطة حقوقية تؤكد تدهور صحة "31" مختطف ومخفيي من أبناء الحديدة
عوّضتها بعارضة أزياء إسرائيلية.. دار أزياء عالمية تتخلى عن بيلا حديد لانتصارها للحق
فقدت عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد عملها، بوصفها الوجه الإعلاني لدار الأزياء والماكياج العالمية “ديور”، وذلك بسبب مساندتها للقضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب وطنها الأم.
وكانت حديد، خرجت ببيان ناري عبر حسابها على موقع إنستغرام تجاه ما يحصل من انتهاكات ضدّ الفلسطينيين وتحديدا داخل غزة، قائلة إنّها تلقّت العديد من التهديدات بالقتل، ممّا أخاف عائلتها، ولكنها لن تصمت تجاه ما يحصل من فظائع تجاه الفلسطينيين في غزة”.
وأضافت وهي تسرد حكاية والدها محمد حديد: “لقد ولد أبي في العام ذاته التي حصلت فيه النكبة للفلسطينيين 1948، وحملته أمه على ذراعيها، وهي تنتقل به من بلد لبلد هربا من القوات الإسرائيلية حينها”.
كما أكّدت ملهمة ماكياج “ديور” على أهمية الفهم للوضع الذي يعيشه الفلسطينيون خلال بيانها، بقولها: “من المهم أن نفهم صعوبة أن تكون فلسطينيا، في عالم ينظر إلينا كما لو كنا لا شيء أكثر من إرهابيين يقاومون السلام.. إنّ هذا ضار ومخز وغير صحيح على الإطلاق”.
ولم تكتف بذلك، بل نشرت فيديو من داخل فلسطين، يظهر آثار العدوان على غزة وضربها بصورة مستمرة من الإسرائيليين، الأمر الذي أثار حفيظة بعض المساندين للكيان، آخرها إقدام شركة “ديور” للأزياء والماكياج العالمية،