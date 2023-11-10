لمساندتها قضية وطنها فلسطين.. بيلا حديد تفقد عملها

الجمعة 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عوّضتها بعارضة أزياء إسرائيلية.. دار أزياء عالمية تتخلى عن بيلا حديد لانتصارها للحق

فقدت عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد عملها، بوصفها الوجه الإعلاني لدار الأزياء والماكياج العالمية “ديور”، وذلك بسبب مساندتها للقضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب وطنها الأم.

وكانت حديد، خرجت ببيان ناري عبر حسابها على موقع إنستغرام تجاه ما يحصل من انتهاكات ضدّ الفلسطينيين وتحديدا داخل غزة، قائلة إنّها تلقّت العديد من التهديدات بالقتل، ممّا أخاف عائلتها، ولكنها لن تصمت تجاه ما يحصل من فظائع تجاه الفلسطينيين في غزة”.

وأضافت وهي تسرد حكاية والدها محمد حديد: “لقد ولد أبي في العام ذاته التي حصلت فيه النكبة للفلسطينيين 1948، وحملته أمه على ذراعيها، وهي تنتقل به من بلد لبلد هربا من القوات الإسرائيلية حينها”.

كما أكّدت ملهمة ماكياج “ديور” على أهمية الفهم للوضع الذي يعيشه الفلسطينيون خلال بيانها، بقولها: “من المهم أن نفهم صعوبة أن تكون فلسطينيا، في عالم ينظر إلينا كما لو كنا لا شيء أكثر من إرهابيين يقاومون السلام.. إنّ هذا ضار ومخز وغير صحيح على الإطلاق”.

ولم تكتف بذلك، بل نشرت فيديو من داخل فلسطين، يظهر آثار العدوان على غزة وضربها بصورة مستمرة من الإسرائيليين، الأمر الذي أثار حفيظة بعض المساندين للكيان، آخرها إقدام شركة “ديور” للأزياء والماكياج العالمية،