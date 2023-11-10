هنية وخالد مشعل في القاهرة لإجراء محادثات حول غزّة

الجمعة 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت حماس، اليوم الخميس، وصول وفد من الحركة إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين عن الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان، إنّ الوفد يضم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، وعضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية. وأشارت إلى أنّه التقى رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وتم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وكشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى في القاهرة لعدد من وسائل الإعلام، الأربعاء، أنّ مصر أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها إدارة إسرائيل لقطاع غزة، وعرض إدارتها للقطاع.

وذكرت المصادر أنّ لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مديرَ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، صباح الثلاثاء، شهد نقاشا معمقا بشأن تطورات الأحداث في قطاع غزة، وأن الرئيس أكد رفض مصر الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة بأي شكل وتحت أي مسمى.

كذلك أكدت مصر رفضها عرض إدارتها لقطاع غزة، كما رفضت وجود قوات من الناتو أو قوات أجنبية داخل القطاع بأي شكل أو تحت أيّ مسمى.