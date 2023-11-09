مباحثات يمنية إسبانية لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين

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التقى الدكتور جلال إبراهيم فقيرة اليوم سعادة السيد ميغيل دي لوكان غونثالث، سفير مملكة اسبانيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها.
وخلال اللقاء استعرض السفير الأوضاع والتطورات في بلادنا والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني جراء الأوضاع الراهنة بسبب تعنت المليشيات الحوثية الانقلابية وماجرته على البلاد من ويلات واضطهاد، مبينا الجهود المبذولة التي تقوم بها الحكومة اليمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في بلادنا.
وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة وما يجري على الساحة الفلسطينية والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والحصار المفروض على قطاع غزة والآثار الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. وأكد السفير وقوف الجمهورية اليمنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه أكد سعادة السفير الإسباني دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والجهود الرامية إلى الوصول الى حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل في اليمن تحت مظلة الأمم المتحدة.