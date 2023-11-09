الرئيس الإماراتي وأمير قطر يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

الخميس 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم..العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض سموه وأمير قطر ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطلعاتها نحو التنمية ومواصلة التقدم.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود خفض التصعيد..مؤكدين ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لإتاحة الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية من خلال توفير آليات آمنة ومستدامة لهذا الغرض بجانب الأولوية المطلقة لحماية أرواح المدنيين وفق قواعد القانون الإنساني الدولي وضمان سلامتهم.

وشدد سموه وأمير قطر على أهمية العمل على تجنب اتساع دائرة العنف والتصعيد وتفادي مزيد من الأزمات الإنسانية في المنطقة وإيجاد أفق واضح للوصول إلى سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة.

كما منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ خلال اللقاء ــ سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري وسام “الاتحاد” تقديراً للجهود التي بذلها في تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة.

وأقام الشيخ رئيس دولة الإمارات مأدبة عشاء تكريماً لأخيه صاحب السمو أمير قطر والوفد المرافق. وقد غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني البلاد حيث كان في وداعه في مطار الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.