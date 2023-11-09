آخر الاخبار

البيت الأبيض يعلن عن هدنة إنسانية لمدة اربع ساعات في غزة رابطة حقوقية تؤكد تدهور صحة "31" مختطف ومخفيي من أبناء الحديدة 3 منظمات فلسطينية ترفع دعوة قضائية ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية كشف تفاصيل أغنية تحيا فلسطين السويدية التي اجتاحت المظاهرات الداعمة لفلسطين أردوغان يفاجئ العالم و يعلن عن اجتماع حول غزة ستعقده زوجات رؤساء عدد من الدول والحكومات في إسطنبول اشتعال حرب السودان من جديد ولكنها الأعنف ومواجهات برية شرسة بأم درمان وسقوط مناطق مهمة واستراتيجية في تطورات عاجلة ..الكشف عن 3 قمم تحت سماء الرياض في مساعٍ دبلوماسية لإنهاء الحرب اليمن تناقش مع وزارة الحج السعودية ترتيبات موسم الحج 1445 أول سفينة تركية لانقاذ سكان غزة تتحرك الليلة تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

البيت الأبيض يعلن عن هدنة إنسانية لمدة اربع ساعات في غزة

الخميس 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 64

أعلن البيت الأبيض، موافقة الاحتلال الإسرائيلي على هدنة إنسانية لمدة اربع ساعات تبدأ من اليوم الخميس في غزة.

وقال البيت الأبيض، إن "إسرائيل ستبدأ في تنفيذ هدنة لمدة 4 ساعات يومياً شمال غزة، وأضاف، أن ثمة ممران إنسانيان سيسمحان للناس بالفرار من القتال في غزة"، على حد قوله.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تهدف لدخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة يومياً، مشيراً إلى أنه يتعين دخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة قريباً".

إلى ذلك، أفاد بيان أصدرته حركة حماس بأن مسؤولين كباراً في الحركة، بينهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي في الداخل وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي في الخارج، وصل إلى القاهرة، الخميس.

وجاء في بيان حماس، أن الوفد الرفيع المستوى اجتمع مع اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة وتم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

إقراء أيضاً
3 منظمات فلسطينية ترفع دعوة قضائية ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية
أردوغان يفاجئ العالم و يعلن عن اجتماع حول غزة ستعقده زوجات رؤساء عدد من الدول وا
اشتعال حرب السودان من جديد ولكنها الأعنف ومواجهات برية شرسة بأم درمان وسقوط مناط
في تطورات عاجلة ..الكشف عن 3 قمم تحت سماء الرياض في مساعٍ دبلوماسية لإنهاء الحر
أول سفينة تركية لانقاذ سكان غزة تتحرك الليلة
وصول أول طائرة إغاثة سعودية دعما لغزة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول