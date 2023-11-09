البيت الأبيض يعلن عن هدنة إنسانية لمدة اربع ساعات في غزة

الخميس 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن البيت الأبيض، موافقة الاحتلال الإسرائيلي على هدنة إنسانية لمدة اربع ساعات تبدأ من اليوم الخميس في غزة.

وقال البيت الأبيض، إن "إسرائيل ستبدأ في تنفيذ هدنة لمدة 4 ساعات يومياً شمال غزة، وأضاف، أن ثمة ممران إنسانيان سيسمحان للناس بالفرار من القتال في غزة"، على حد قوله.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تهدف لدخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة يومياً، مشيراً إلى أنه يتعين دخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة قريباً".

إلى ذلك، أفاد بيان أصدرته حركة حماس بأن مسؤولين كباراً في الحركة، بينهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي في الداخل وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي في الخارج، وصل إلى القاهرة، الخميس.

وجاء في بيان حماس، أن الوفد الرفيع المستوى اجتمع مع اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة وتم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.