البيت الأبيض يعلن عن هدنة إنسانية لمدة اربع ساعات في غزة رابطة حقوقية تؤكد تدهور صحة "31" مختطف ومخفيي من أبناء الحديدة 3 منظمات فلسطينية ترفع دعوة قضائية ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية كشف تفاصيل أغنية تحيا فلسطين السويدية التي اجتاحت المظاهرات الداعمة لفلسطين أردوغان يفاجئ العالم و يعلن عن اجتماع حول غزة ستعقده زوجات رؤساء عدد من الدول والحكومات في إسطنبول اشتعال حرب السودان من جديد ولكنها الأعنف ومواجهات برية شرسة بأم درمان وسقوط مناطق مهمة واستراتيجية في تطورات عاجلة ..الكشف عن 3 قمم تحت سماء الرياض في مساعٍ دبلوماسية لإنهاء الحرب اليمن تناقش مع وزارة الحج السعودية ترتيبات موسم الحج 1445 أول سفينة تركية لانقاذ سكان غزة تتحرك الليلة تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
أعلن البيت الأبيض، موافقة الاحتلال الإسرائيلي على هدنة إنسانية لمدة اربع ساعات تبدأ من اليوم الخميس في غزة.
وقال البيت الأبيض، إن "إسرائيل ستبدأ في تنفيذ هدنة لمدة 4 ساعات يومياً شمال غزة، وأضاف، أن ثمة ممران إنسانيان سيسمحان للناس بالفرار من القتال في غزة"، على حد قوله.
وأضاف أن "الولايات المتحدة تهدف لدخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة يومياً، مشيراً إلى أنه يتعين دخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة قريباً".
إلى ذلك، أفاد بيان أصدرته حركة حماس بأن مسؤولين كباراً في الحركة، بينهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي في الداخل وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي في الخارج، وصل إلى القاهرة، الخميس.
وجاء في بيان حماس، أن الوفد الرفيع المستوى اجتمع مع اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة وتم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.