الخميس 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكدت رابطة أمهات المختطفين، تدهور الحالة الصحية لمختطفين ومخفيين في سجون الحوثيين وقوات طارق صالح غرب البلاد.

وقالت الرابطة في صفحتها، إنه ما يزال هناك "31" مختطفا من أبناء محافظة ‎الحديدة في معتقلات جماعة ‎الحوثي منهم "28" يعانون الأمراض وتدهور حالتهم الصحية، فيما لا يزال "7" مخفيين قسرا لدى جماعة الحوثي.

و أضافت أن "10" مواطنين تعرضوا للاعتقال من قبل القوات المشتركة في الساحل الغربي "3" منهم يعانون المرض وسوء الخدمات الطبية في المعتقلات التي تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية. ‏

وأشارت إلى أن معاناة المختطفين في السجون تستمر منذ سنوات، مع الخذلان لقضيتهم بالمماطلات والوعود بطيئة التنفيذ. كما أكدت أن مع إطالة أمد الاحتجاز يزداد وضع المهتطفين سوءاً في السجون