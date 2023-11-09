البيت الأبيض يعلن عن هدنة إنسانية لمدة اربع ساعات في غزة رابطة حقوقية تؤكد تدهور صحة "31" مختطف ومخفيي من أبناء الحديدة 3 منظمات فلسطينية ترفع دعوة قضائية ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية كشف تفاصيل أغنية تحيا فلسطين السويدية التي اجتاحت المظاهرات الداعمة لفلسطين أردوغان يفاجئ العالم و يعلن عن اجتماع حول غزة ستعقده زوجات رؤساء عدد من الدول والحكومات في إسطنبول اشتعال حرب السودان من جديد ولكنها الأعنف ومواجهات برية شرسة بأم درمان وسقوط مناطق مهمة واستراتيجية في تطورات عاجلة ..الكشف عن 3 قمم تحت سماء الرياض في مساعٍ دبلوماسية لإنهاء الحرب اليمن تناقش مع وزارة الحج السعودية ترتيبات موسم الحج 1445 أول سفينة تركية لانقاذ سكان غزة تتحرك الليلة تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
أكدت رابطة أمهات المختطفين، تدهور الحالة الصحية لمختطفين ومخفيين في سجون الحوثيين وقوات طارق صالح غرب البلاد.
وقالت الرابطة في صفحتها، إنه ما يزال هناك "31" مختطفا من أبناء محافظة الحديدة في معتقلات جماعة الحوثي منهم "28" يعانون الأمراض وتدهور حالتهم الصحية، فيما لا يزال "7" مخفيين قسرا لدى جماعة الحوثي.
و أضافت أن "10" مواطنين تعرضوا للاعتقال من قبل القوات المشتركة في الساحل الغربي "3" منهم يعانون المرض وسوء الخدمات الطبية في المعتقلات التي تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية.
وأشارت إلى أن معاناة المختطفين في السجون تستمر منذ سنوات، مع الخذلان لقضيتهم بالمماطلات والوعود بطيئة التنفيذ. كما أكدت أن مع إطالة أمد الاحتجاز يزداد وضع المهتطفين سوءاً في السجون