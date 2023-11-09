3 منظمات فلسطينية ترفع دعوة قضائية ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية كشف تفاصيل أغنية تحيا فلسطين السويدية التي اجتاحت المظاهرات الداعمة لفلسطين أردوغان يفاجئ العالم و يعلن عن اجتماع حول غزة ستعقده زوجات رؤساء عدد من الدول والحكومات في إسطنبول اشتعال حرب السودان من جديد ولكنها الأعنف ومواجهات برية شرسة بأم درمان وسقوط مناطق مهمة واستراتيجية في تطورات عاجلة ..الكشف عن 3 قمم تحت سماء الرياض في مساعٍ دبلوماسية لإنهاء الحرب اليمن تناقش مع وزارة الحج السعودية ترتيبات موسم الحج 1445 أول سفينة تركية لانقاذ سكان غزة تتحرك الليلة تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ضبط خمسة مطلوبين في قضايا سرقات بتعز في إطار سعيها لنهب أموال اليمنيين وتجويعهم مليشيا الحوثي تعتدي على صغار الباعة خلال إزالة محلاتهم
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اجتماع دولي في الـ15 من نوفمبر الجاري في إسطنبول حول الوضع في قطاع غزة، ستعقده زوجات رؤساء عدد من الدول والحكومات.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال قمة منظمة التعاون الاقتصادي في طشقند اليوم الخميس: "برعاية من زوجتي سيعقد في إسطنبول في 15 نوفمبر الجاري اجتماع دولي بمشاركة زوجات رؤساء الدول والحكومات".
وأضاف أن الدول الغربية وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة تتابع بصمت المذبحة في قطاع غزة حيث يقتل الأطفال، دون الرد على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، بل وتواصل دعمها.
وأضاف: "عندما قتل 25 شخصا في هجوم على مقر مجلة "شارلي إيبدو" في باريس، نظم زعماء العالم مسيرة في العاصمة الفرنسية، فيما قتل 11 ألف امرأة وطفل في غزة وهم صامتون".
وتساءل: "إذا لم نرفع صوتنا نحن المسلمين اليوم، فمتى؟"
، مؤكدا أن أنقرة تواصل بذل الجهود الدبلوماسية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة