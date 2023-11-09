اليمن تناقش مع وزارة الحج السعودية ترتيبات موسم الحج 1445

الخميس 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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بحث اليوم، بمقر وزارة الحج السعودية، الدكتور معين آل ترك المشرف العام للمسار الإلكتروني بالوزارة مع المشرف العام لمكاتب شؤون الحجاج بوزارة الحج الدكتور بدر السلمي، الاستعدادات الفنية لموسم حج هذا العام ١٤٤٥هجرية.

وفي اللقاء تم مناقشة مواقع المخيمات والمعايير الجديدة التي وضعتها وزارة الحج لمكاتب شؤون حجاج الدول الإسلامية، وباقات الخدمات المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة، وارتباط ذلك بقيمة برامج الحج وفقًا للفئات المحددة والتي ستكون متاحة للتعاقد خلال أسبوعين.

كما بحث آل ترك مع المشرف العام لمكاتب الحجاج، التسهيلات الممنوحة لحجاج بلادنا وآليات تجاوز الصعوبات الفنية التي تواجه مكاتب الحجاج. وأشار آل ترك إلى مراعاة أن تكون حصة الجمهورية اليمنية من عدد الحجاج تتوافق مع الكثافة السكانية التي شهدتها اليمن خلال العقدين الأخيرين.

بدوره أشاد الدكتور بدر السلمي المشرف العام على مكاتب شؤون الحجاج بوزارة الحج السعودية، بالنجاحات التي حققتها بعثة الحج اليمنية في عمليات التفويج خلال المواسم الماضية. حضر اللقاء صالح العولقي مدير المتابعة والمراجعة بقطاع الحج والعمرة.