أول سفينة تركية لانقاذ سكان غزة تتحرك الليلة

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أعلنت وزارة الصحة التركية، أن سفينة محملة بمستلزمات ومساعدات طبية من أجل مساعدة سكان قطاع غزة، ستغادر البلاد مساء الخميس متجهة إلى مصر. وتقوم الفرق بتحميل الإمدادات الطبية وسيارات الإسعاف على سفينة الشحن الراسية في ميناء آلسانجاق بإزمير غربي تركيا.
ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم متجهة إلى ميناء العريش المصري.
. وفي تصريح للصحفيين، أوضح شكري يورولماز رئيس قسم إدارة الكوارث والطوارئ في وزارة الصحة التركية، أن البنية التحتية الصحية في غزة تم تدميرها بشكل كامل.
وأضاف يورولماز أن السفينة التي تحمل مستلزمات مستشفيات ميدانية، وسيارات إسعاف ومستلزمات طبية، ستبحر مساء الخميس من ميناء آلسانجاق، إلى مصر.
وقال إن "مستشفياتنا الميدانية على متن السفينة قوية ومجهزة تجهيزًا جيدًا وستوفر دعمًا كبيرًا للبنية التحتية الصحية والاحتياجات الصحية هناك، ويمكن إجراء جميع أنواع العمليات الجراحية فيها، وتتوفر فيها أنظمة التصوير والمختبرات".
وتابع: "في البداية من المخطط إنشاء 8 مستشفيات ميدانية، ولكن لدينا أيضًا مستلزمات احتياطية في مخزوننا، ويمكننا زيادة العدد". وأضاف أنهم في المرحلة الأولى سيباشرون في تقديم الخدمات في أماكن قريبة من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر