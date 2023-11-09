تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

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شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية، حالة إستقرار مع افتتاح تعاملات صباح اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 في الصرافات سعر صرف الدولار في
عدن:
الشراء: 1525 البيع: 1535 سعر صرف الريال السعودي الشراء: 402.5 البيع: 404 سعر صرف الدولار
صنعاء:
الشراء:528 البيع: 536 سعر صرف الريال السعودي الشراء: 140.5 البيع: 141