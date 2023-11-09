تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

الخميس 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية، حالة إستقرار مع افتتاح تعاملات صباح اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 في الصرافات سعر صرف الدولار في

عدن:

الشراء: 1525 البيع: 1535 سعر صرف الريال السعودي الشراء: 402.5 البيع: 404 سعر صرف الدولار

صنعاء:

الشراء:528 البيع: 536 سعر صرف الريال السعودي الشراء: 140.5 البيع: 141