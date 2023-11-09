اليمن تناقش مع وزارة الحج السعودية ترتيبات موسم الحج 1445 أول سفينة تركية لانقاذ سكان غزة تتحرك الليلة تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ضبط خمسة مطلوبين في قضايا سرقات بتعز في إطار سعيها لنهب أموال اليمنيين وتجويعهم مليشيا الحوثي تعتدي على صغار الباعة خلال إزالة محلاتهم صراعات حوثية تؤخر تشكيل «حكومة الانقلاب» بعد 44 يوما من إقالة حكومة بن حبتور تعرف على أهم الاسباب أجهزة الامن في تعز تعلن احباط عملية تهريب أسلحة إلى مناطق سيطرة الحوثي د عبدالله العليمي يجري اتصالا برئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري تتوعد المليشيات الحوثية بالملاحقة القانونية وصول أول طائرة إغاثة سعودية دعما لغزة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مطلوبين على ذمة قضايا سرقات متنوعة في مديرية المعافر بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وذكر مركز الإعلام الأمني بالمحافظة، أن شرطة مديرية المعافر ضبطت، الأربعاء، خمسة مطلوبين على ذمة قضايا سرقات من سوق النشمة، جنوب مدينة تعز.
وأضاف أن ثلاثة منهم، متهمين بسرقة مواشي، والاثنان الآخران بسرقة عربيات من السوق، وقامت الشرطة بإيداع المطلوبين الخمسة الحجز رهن الإجراءات القانونية، تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الاختصاص