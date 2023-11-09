ضبط خمسة مطلوبين في قضايا سرقات بتعز

الخميس 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مطلوبين على ذمة قضايا سرقات متنوعة في مديرية المعافر بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وذكر مركز الإعلام الأمني بالمحافظة، أن شرطة مديرية المعافر ضبطت، الأربعاء، خمسة مطلوبين على ذمة قضايا سرقات من سوق النشمة، جنوب مدينة تعز.

وأضاف أن ثلاثة منهم، متهمين بسرقة مواشي، والاثنان الآخران بسرقة عربيات من السوق، وقامت الشرطة بإيداع المطلوبين الخمسة الحجز رهن الإجراءات القانونية، تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الاختصاص