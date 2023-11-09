في إطار سعيها لنهب أموال اليمنيين وتجويعهم مليشيا الحوثي تعتدي على صغار الباعة خلال إزالة محلاتهم

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اعتدت المليشيا الحوثية على صغار الباعة خلال إزالة محلاتهم ومنعهم من العمل في منطقة شعوب شمال العاصمة صنعاء .
وقالت مصادر مطلعة، ان شرطة المرور الحوثية ومكتب الأشغال العامة والطرق في صنعاء اعتدوا على الباعة أثناء عملهم في محلاتهم الصغيرة والمتنقلة في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء .
وأضافت المصادر، ان الحوثيين قاموا بإزالة محلاتهم والتي يقتادون عليها في محاولة حوثية لتجميعهم في أماكن لكي تقوم بنهبهم تحت إسم الاجارات ونظافة وغيرها الرسوم التي تفرضها بشكل غير قانوني في إطار سعيها لنهب أموال اليمنيين وتجويعهم . وأكدت المصادر ان الحوثيين ازالوا أكثر من 80 محل لصغار الباعة ومصادرة بعض البضائع الخاصة بهم جلها لأسر فقيرة .
هذا وفرضت المليشيات الحوثية مؤخرا رسوم كبيرة على صغار الباعة تحت إسم رسوم خدمات ونظافة واجارات وغيرها من الرسوم الغير القانونية والتي تسببت في تدهور أوضاعهم المعيشية .