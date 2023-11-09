صراعات حوثية تؤخر تشكيل «حكومة الانقلاب» بعد 44 يوما من إقالة حكومة بن حبتور تعرف على أهم الاسباب أجهزة الامن في تعز تعلن احباط عملية تهريب أسلحة إلى مناطق سيطرة الحوثي د عبدالله العليمي يجري اتصالا برئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري تتوعد المليشيات الحوثية بالملاحقة القانونية وصول أول طائرة إغاثة سعودية دعما لغزة عدن.. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن في 8 محافظات يمنية مشروع خيري انساني ما المقترح الذي تقدمت به اليمن بشأن غزة وعارضته أمريكا؟ العقل المدبر لـ ''طوفان الأقصى'' والمطلوب الأول لإسرائيل.. من هو القائد الغزاوي ابن المخيمات؟ هل أسقط الحوثيون طائرة ''MQ9 الأمريكية'' ؟ الجماعة تنشر فيديو للعملية وواشنطن تتخبط وتقدم روايتين مختلفتين (شاهد الفيديو) العليمي يغادر عدن متوجها إلى الرياض في مهمة طارئة
أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، إحباط تهريب أسلحة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
وقال المركز الإعلامي التابع لجبهة الأقروض، إن النقاط الأمنية التابعة للجبهة، تمكنت من إحباط تهريب عددا من قطع السلاح والذخائر المتنوعة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
وأكد قائد جبهة الاقروض العقيد محمد العيد، أن هذه العملية ليست الأولى التي تمكنت النقاط الأمنية في الجبهة من إحباطها، مشيرُا إلى أن العملية تمت بفضل الحس الأمني العالي واليقظة التي يتمتع بها أفراد النقاط الأمنية في الجبهة.
وأوضح أنه تم ضبط الأسلحة خلال عمليات تفتيش دقيقة للمركبات في إحدى نقاط التفتيش التابعة لقيادة الجبهة، مشيرا إلى أنه تم ضبط السيارة المحملة بالسلاح والذخيرة وهي باتجاه مناطق تحت سيطرة الحوثيين.
ولفت إلى أنه سيتم استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.