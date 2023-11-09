د عبدالله العليمي يجري اتصالا برئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز

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أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، اتصالًا هاتفيًا برئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، للاطمئنان على سلامته إثر تعرضه لمحاولة ارهابية جبانة لاغتياله بسيارة مفخخة أثناء عودته إلى محافظة مأرب.
و استمع الدكتور العليمي خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه مع الفريق بن عزيز، الى تقرير اولي حول ملابسات هذه العملية الإرهابية التي تم تنفيذها بسيارة مفخخة..
حامدا الله على سلامة رئيس هيئة الأركان العامة من هذا العمل الإرهابي الغادر .
وأشاد الدكتور عبدالله العليمي بالأدوار الوطنية الصادقة و المخلصة و الشجاعة والثابتة للفريق الركن صغير بن عزيز ، مؤكدًا أن هذه المحاولة لن تهز الجيش الوطني ولا قيادته الوطنية المخلصة في ميادين العز و الكرامة والتي تسعى لتطهير اليمن من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ..
متمنياً الشفاء العاجل للمصابين الابطال من مرافقي الفريق بن عزيز، الذين كانوا برفقته أثناء الاستهداف الغادر و الجبان .
بدوره ، عبّر الفريق الركن صغير بن عزيز، عن شكره لعضو مجلس القيادة الرئاسي ..مؤكدًا أن كل محاولات استهدافه لن تزده الا كل إصرار على المضي قدما في مشوار الدفاع عن وطننا الغالي ، كما لن تثني الجيش الوطني على مواصلة النضال و استعادة الدولة و تحرير كل الأرضي اليمنية و في مقدمتها العاصمة صنعاء.