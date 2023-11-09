وصول أول طائرة إغاثة سعودية دعما لغزة

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الأولى، والتي تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة لابناء الشعب الفلسطيني.
وتشمل المساعدات، على مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.