عدن.. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن في 8 محافظات يمنية مشروع خيري انساني

الخميس 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الخميس، بالعاصمة الموقتة عدن، مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي للأسر في محافظات عدن ولحج وحضرموت والمهرة والحديدة وتعز ومأرب والجوف والذي تنفذه مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية.

ويهدف المشروع، إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للأيتام وأسرهم، من خلال كفالة 1300 يتيم ويتيمة بكفالات معيشية وتعليمية وصحية، وتوزيع الحقيبة المدرسية على 1300 يتيم ويتيمة، إلى جانب تمكين 440 فرد من الأسر المستهدفة من المشروع في سبل العيش وتزويدها بمشاريع صغيرة مدرة للدخل، وتقديم الدعم النفسي .

وأشاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر أذرعها الإنسانية في تقديم الدعم اللازم للشعب اليمني .. مبيناً إن مثل هذه البرامج التي تستهدف عملية تمكين الأسر لتصبح منتجة تساهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين المستوى المعيشي لهم وتنمية المجتمع.

من جانبه أشاد منسق لجنة الإغاثة جمال بلفقيه، بدور مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية في تقديمها الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع تنموية تخفف من معاناة الناس الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أكد رئيس مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية، أحمد الاكوع، أن المشروع يأتي في إطار اهتمام مركز الملك سلمان بالشأن الإنساني في اليمن..مشيراً الي إن المشروع يستهدف 1740 مستفيد بشكل مباشر من أسر الأيتام لمدة عام كامل عبر توفير فرص عمل مستدامة للأسر التي فقدت مُعِيلها وتحويلها إلى أسر منتجة، و تعزيز من قدراتهم الإنتاجية، ودعم التنمية الاقتصادية.