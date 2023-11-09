ما المقترح الذي تقدمت به اليمن بشأن غزة وعارضته أمريكا؟

الخميس 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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تقدمت اليمن إلى المنظمة الأممية للتربية والثقافة والعلوم ''اليونيسكو'' بمقترح إدراج بند حول الوضع في غزة للنقاش أمام اجتماعات الدورة 42 للمنظمة الدولية؛ المنعقدة في باريس.

وأعلنت لبنان عن نجاحها في إجهاض موقف أمريكي معارض للمقترح اليمني، الذي تقدمت به باسم المجموعة العربية.

ويناقش المقترح تأثير وعواقب الوضع الحالي في قطاع غزة على جميع جوانب اختصاصات منظمة اليونيسكو.

وقالت وزارة الثقافة اللبنانية، في بيان لها، إنه 'خلال انعقاد الدورة 42 لمنظمة اليونيسكو في باريس- عارض الوفد الأمريكي إدراج البند المذكور.

وأوضحت أن الوفد اللبناني ألح على الجمعية العامة إدراجه، معتبرا أن محتواه يلزِم المنظّمة أخلاقياً وانسانياً خصوصاً وأن آلاف الضحايا الأبرياء يدفعون ثمن الأحقاد من حياتهم في ظل محوٍ منهجي للتراث والتاريخ والحضارة.

ولفت البيان إلى الموقف اليمني والفلسطيني الداعم للمقترح مقابل الإصرار الأمريكي واعتراضه على عدم إدراجه ضمن اجتماعات المنظمة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من شهر "حربا مدمرة" على غزة، استهدف خلالها بالقصف، مساجد ومستشفيات ومدارس تؤوي مرضى ونازحين.