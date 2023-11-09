هل أسقط الحوثيون طائرة ''MQ9 الأمريكية'' ؟ الجماعة تنشر فيديو للعملية وواشنطن تتخبط وتقدم روايتين مختلفتين (شاهد الفيديو)

الخميس 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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خرجت واشنطن بروايتين مختلفتين حول حقيقة إسقاط جماعة الحوثي مسيرة أمريكية في المياه الإقليمية قبالة سواحل اليمن، يوم الأربعاء، من جانبهم نشر الحوثيون فيديو قالوا إنه لحظة اسقاط "طائرة MQ9 الأمريكية أثناء قيامها بمهام عدائية".

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) فإنه "ليس هناك أي بلاغ حتى الآن بشان فقدان الجيش الأميركي لإحدى مسيراته، وتقييمنا الأولي يشير إلى أن ادعاءات الحوثيين بإسقاط مسيرة أميركية غير صحيحة" بحسب ما نشرته قناة الحرة الأمريكية في وقت سابق.

لكن مسؤول أمريكي اخر في وزارة الدفاع أكد ، مساء امس لقناة الجزيرة "إسقاط الحوثيين طائرة مسيرة MQ9 تابعة للقوات الأمريكية فوق المياه الدولية قبالة سواحل اليمن".

وقال المسؤول الأمريكي إن “قوات الحوثيين أسقطت قبالة السواحل اليمنية طائرة عسكرية أمريكية من طراز إم كيو-9 مسيّرة عن بُعد”.

انقر هنا.. فيديو نشرته جماعة الحوثي لعملية اسقاط طائرة إميركية نوع MQ9

وكانت جماعة الحوثي، اعلنت امس إنها أسقطت مسيرة أميركية من طراز MQ9 في المياه الإقليمية اليمنية "ضمن الدعم العسكري الأميركي" لـ"إسرائيل"، وفق فرانس برس.

وقالت الجماعة في بيانها: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي".

وسبق أن أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على "إسرائيل"، وقالوا إنها كانت ردا على العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وسبق ايضا لجماعة الحوثي أن أسقطت ثلاث طائرات مسيرة من هذا النوع في 2017، و2019م.