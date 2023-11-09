عاجل: العليمي يغادر عدن متوجها إلى الرياض في مهمة طارئة

الخميس 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 899

غادر الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، العاصمة المؤقتة عدن، متوجهاً الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اعمال القمة العربية الطارئة التي تنعقد السبت المقبل في الرياض.

وسيلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمة اليمن الى القمة العربية، يؤكد فيها موقف اليمن الثابت الى جانب الشعب الفلسطيني المناضل، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه، واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

كما سيجري الرئيس على هامش القمة، مناقشات مع اخوانه قادة الدول والوفود المشاركة حول تطورات الاوضاع اليمنية، والتنسيق المشترك لاحتواء التداعيات المحتملة لتصعيد الاحتلال الاسرائيلي على المنطقة والسلم والامن الدوليين.

كان في وداعه بمطار عدن الدولي عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي.