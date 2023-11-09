عدن.. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن في 8 محافظات يمنية مشروع خيري انساني ما المقترح الذي تقدمت به اليمن بشأن غزة وعارضته أمريكا؟ العقل المدبر لـ ''طوفان الأقصى'' والمطلوب الأول لإسرائيل.. من هو القائد الغزاوي ابن المخيمات؟ هل أسقط الحوثيون طائرة ''MQ9 الأمريكية'' ؟ الجماعة تنشر فيديو للعملية وواشنطن تتخبط وتقدم روايتين مختلفتين (شاهد الفيديو) عاجل: العليمي يغادر عدن متوجها إلى الرياض في مهمة طارئة وفاة مختطف في أحد سجون الحوثي بصنعاء..تفاصيل تهديد حوثي باجتثاث آلاف الموظفين السابقين في مناطق سيطرة الجماعة محكمة المنصورة بعدن تصدر حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق شخص مدان بقتل مواطن أحدث التسريبات عن الهاتف الجديد من سامسونغ نيمار يتعرض لصدمتين في 24 ساعة
غادر الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، العاصمة المؤقتة عدن، متوجهاً الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اعمال القمة العربية الطارئة التي تنعقد السبت المقبل في الرياض.
وسيلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمة اليمن الى القمة العربية، يؤكد فيها موقف اليمن الثابت الى جانب الشعب الفلسطيني المناضل، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه، واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
كما سيجري الرئيس على هامش القمة، مناقشات مع اخوانه قادة الدول والوفود المشاركة حول تطورات الاوضاع اليمنية، والتنسيق المشترك لاحتواء التداعيات المحتملة لتصعيد الاحتلال الاسرائيلي على المنطقة والسلم والامن الدوليين.
كان في وداعه بمطار عدن الدولي عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي.