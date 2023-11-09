وفاة مختطف في أحد سجون الحوثي بصنعاء..تفاصيل

الخميس 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكدت مصادر حقوقية وفاة المختطف الشاب “عزالدين صالح محمد محمد الحبجي” تحت التعذيب في أحد سجون مليشيا الحوثي بصنعاء، والتي يشرف عليها القيادي عبدالقادر المرتضى والذي يشغل رئيساً للجنة الأسرى التابعة لجماعته.

وقالت المصادر إن المختطف عزالدين الحبجي، (28 عاماً) توفي بعد أن تعرض للتعذيب في سجن معسكر الأمن المركزي، ونقلت المليشيا جثته إلى مستشفى القدس.

وأشارت أن المليشيا تعتزم التنصل من الجريمة، بإخراجها تقريراً طبياً من المشفى الذي تسيطر عليه على أن وفاته كانت طبيعية، على الرغم من أن آثار التعذيب الوحشي ظاهرة في جسده.

وأكدت أن المختطف عزالدين صالح هو من أبناء مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، ظل في الاختطاف لما يقارب من سنة وشهرين، وقد تنقل في سجون المليشيا في السوادية وذمار وصنعاء.

عن ذلك قال مصدر إن الجريمة دليل جديد على سادية المرتضى، مؤكداً انه ومجموعة من زبانيته يمارسون أشكالاً من التعذيب والانتهاكات الجسيمة على المختطفين.

وأكدت شهادات سابقة لمختطفين مفرج عنهم ما تعرضوا له في عدة سجون بصنعاء، من مشاهد تعذيب كانت تقام بحضور المدعو المرتضى أو شقيقه وآخر يعد بمثابة مدير مكتبه، أوصلت بعض المختطفين إلى الموت أو الإصابة بإعاقات دائمة.