محكمة المنصورة بعدن تصدر حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق شخص مدان بقتل مواطن

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أصدرت المحكمة الابتدائية الابتدائية في عدن، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصاً شرعياً بإدانة أشرف معروف أحمد محسن، لقتله المجني عليه الشافعي محمد حسين عسكر.
وانعقدت الأربعاء المحكمة المنصورة الإبتدائية الطلابها المدعي العام عصام صالح ناصر جرجس، وأمين السر ماهر سعيد يحي، وحضور عضو نيابة المنصورة الإبتدائية القاضي محمد عبدالجبار المنصوب، وحضور المتهم أشرف معروف أحمد محسن ومحاميه صالح عبدالله ناجي الإماماني، وحضور ولي الدم والد المجني عليه محمد حسين سالم ، وذلك بسبب الحادثة رقم ج ج 29 لسنة 222 م نيابة عن الصورة الأولية الأولية لجريمة القتل العمد.
وقد وضع المحكمة العليا إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم، وفي النظر تم النطق بالحكم بعد تلاوة.
وقضى الحكم بعدم قبول الدفع بحالة الدفاع الشرعي مقدم من المتهم عبر محاميه لعدم ثبوته وفقا لما علناه بالحيثيات، وإدانة "شرف معروف أحمد محسن" بجريمة قتل العمد للمجني عليه "الشافعي محمد حسين عسكر"، المنسوبة إلية بقرار الإتهام ويعاقب عليها بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت قصاصآ شرعياً لقتله عمدا وعداً نفساً معصومة الدم هو حي المجني عليه الشافعي محمد حسين. كما حكم على الحكم، بمصادرة أداة جريمة وهو مسدس كلك برازيلي عصر رقم (( TG750810)) المضبوط لدى النيابة العامة المحامي الخزينة العامة فقط كعقوبة تكميلية، وإلزام المحكوم عليه بدفع ميزاير التقاضي مبلغ وقدره ستمائة ألف ريال يمني ((600،000)) ريال يمني ، تسلم لورثة المجني عليه. ونص بأحقية الطعن للأطراف قانونا خلال مدة القانون خمسة خمسة أيام تحسب من تاريخ النطق بالحكم، وملف القضية للنيابة العامة للتصرف بشكل موزع